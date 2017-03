Vurderer militærmakt mot Nord-Korea

Det er slutt på USAs «strategisk tålmodighet» overfor Nord-Korea er over, advarer USAs utenriksminister Rex Tillerson.

– Washingtons politiske linje med strategisk tålmodighet er slutt, sa Tillerson fredag på en pressekonferanse med sin sørkoreanske kollega Yun Byung-Se etter et besøk ved grensen til Nord-Korea, skriver CNN.

USA vil nå vurdere en militær respons mot Nord-Korea om landet handler tilstrekkelig provoserende, sier utenriksministeren.

– Vi ønsker helt klart ikke en militær konflikt, men vi vil åpenbart gjøre passende mottiltak dersom Nord-Korea truer Sør-Korea eller våre egne styrker, sier han.

Da han besøkte Tokyo torsdag understreket han at de siste 20 årene med amerikansk politikk overfor Nord-Korea har mislyktes. Særlig landets atomvåpen bekymrer den nye regjeringen i USA, og Tillerson advarte om at militær intervensjon var en mulighet også om trusselen fra atomvåpenprogrammet ble for stor.

Tillerson er på besøk i en urolig region. I Sør-Korea har presidenten nettopp mistet jobben, anklaget for korrupsjon og for å ha latt en sjaman påvirke viktige avgjørelser. Det er også mindre enn en måned siden Kim Jong-uns halvbror ble myrdet under bisarre omstendigheter i Malaysia. Samtidig flekser Kina muskler i Sør-Kinahavet.

Oppe i alt dette gjennomfører Nord-Korea truende rakettester, og flere frykter en ny atomprøvesprengning i det lukkede landet.

Tillersons uttalelser torsdag og fredag gir en pekepinn på hvordan USA vil tilnærme seg Nord-Korea fremover, og særlig Kina ser ut til å være en nøkkel, ettersom han blant annet ba landet om å slutte seg til FNs sanksjonsregime.