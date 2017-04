Visepresident Pence i Sør-Korea: - En provokasjon

Søndag landet Mike Pence i Seoul. Etter nattens mislykkede missiltest fra naboene i nord lover visepresidenten at USAs støtte til Sør-Korea aldri har vært sterkere.

– Denne morgenens provokasjon fra Nord-Korea er bare den siste påminnelsen over risikoen hver og en av dere møter hver dag i forsvaret av friheten til folket i Sør-Korea og forsvaret av USA i denne delen av verden, sa Pence, ifølge Sky News.

Han snakket til amerikanske militærtropper stasjonert i Sør-Koreas hovedstad Seoul kort tid etter at han første påskedag ankom landet.

– I disse trøblete tider forbløffer deres mot og dristighet fremdeles det amerikanske folk. Det er utfordrende tider over hele verden, men særlig her i Stillehavs-Asia, fortsatte Donald Trumps visepresident, som med dette startet en ti dagers rundreise i området.

Det var natt til søndag at Nord-Korea skal ha forsøkt å gjennomføre en missiltest. Det amerikanske forsvarsdepartementet mener missilet eksploderte svært kort tid etter oppskytning. Ifølge AP er det ennå ikke kjent hva slags missil som har blitt forsøkt testet.

Eskalerende konflikt

Dette skjer dagen etter at landet i en militærparade viste frem nær 60 missiler, inkludert det som mistenkes å være ballistiske missiler som kan skytes opp fra ubåter. Våpen som ifølge eksperter vil kunne brukes til angrep hvor som helst i verden.

Nord-Koreas mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland, noe president Donald Trump har sagt at han vil sørge for å stanse.

Nord-Koreas viseutenriksminister nylig har uttalt at Trumps politikk er mer ondskapsfull enn Obamas. Flere frykter nå en full krig mellom landene, som kan få katastrofale følger for hele Øst-Asia, der millioner av menneskeliv kan gå tapt.

Under sin første tale i sitt første besøk til Sør Korea som visepresident forsøkte Pence, til tross for den siste tids retoriske opptrapping og eskalering i konflikten, å berolige sørkoreanerne.

– La meg forsikre dere om at USAs støtte aldri har vært sterkere enn under president Trumps lederskap. Vår forpliktelse til den historiske alliansen med det tapre folket i Sør-Korea har aldri vært sterkere. Med deres, og Guds, hjelp skal frihet for alltid vinne på denne halvøyen.

Totalt har USA utstasjonert 30.000 soldater i Sør-Korea.

Trump ikke kommentert

USAs president Donald Trump har ikke kommentert den mislykkede oppskytingen, men han er oppmerksom på at den har funnet sted, sier forsvarsminister Jim Mattis.

– Presidenten har ingen ytterligere kommentarer, legger han til.

Pyongyang har til nå gjennomført fem atomprøvesprengninger, og analyser av satellittbilder tyder på at landet forbereder en sjette sprengning, ifølge NTB.

Også tidligere har Nord-Korea skutt opp raketter fra kystbyen Sinpo. Tidligere denne måneden ble et ballistisk missil skutt opp fra området, rett før Trump skulle få besøk fra Kinas president Xi Jinping.

