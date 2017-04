USA utplasserer anti-rakett-system i Sør-Korea: Slik fungerer det

Avanserte raketter uten sprengstoff er våpensystemet som skal kunne hindre kommunistregimet i Nord-Korea å treffe mål i regionen med sine dødbringende atomraketter.

Anti-rakett systemet, THAAD, er gjennom en årrekke blitt utviklet og videreutviklet av forskere i den amerikanske hæren. Nå blir det utplassert i Sør-Korea.

– Det spesielle med THAAD-systemet er at det ikke bruker sprengstoff, hensikten er å ødelegge fiendens raketter, men ikke ved å sprenge dem. Systemet fungerer som det gjør med det man karakteriserer som «kalde» granater, sier obersløytnant Palle Ydstebø ved Forsvarets stabsskole.

Han sier at THAAD-raketten har en rekkevidde på 200 kilometer og går i en høyde på 150 kilometer, eller sagt på en annen måte, halvveis opp til den internasjonale romstasjonen. Rakettene er stappfulle av elektronikk, og ved hjelp av målsøker blir den styrt mot målet.

– Skal gå i oppløsning

Angrep fra Nord-Korea hvor det tas i bruk raketter med atomstridshoder vil også effektivt kunne bli skutt ned av raketter i THAAD-systemet.

– Heller ikke en atomrakett blir sprengt på tradisjonelt vis ved et treff av en rakett fra THAAD-systemet. Den skal gå i oppløsning ved sammenstøtet. Og på grunn av at trefningen skjer så stor høyde, spres den ut over et veldig stort område. Det vil også bli en del radioaktivt materiale i dette området, sier oberstløytnant Ydstebø

Det er dette systemet USA nå utplasserer på en nedlagt golfbane i den sør-koreanske byen, Seongju. Til store protester fra deler av befolkningen.

FUNGERER:Prøveutskytninger av raketter i Terminal High Altitude Area Defense(THAAD) anti-rakett system, har vær vellykket. Rakettene utplasseres nå utenfor byen, Seongju, i den sørlige delen av Sør-Korea. Foto: REUTERS Foto:

Seks raketter



Onsdag kjørte amerikanske militære lastebiler inn på området utenfor byen Seongju, der Thaad-systemet, med et batteri på seks raketter nå skal ferdigstilles. THAAD-rakettene vil da være klare til å bli brukt for å ødelegge rakettene Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, skulle finne på å fyre av, med- eller uten atomstridshoder, mot naboen i sør.

– Sør-Korea og USA har jobbet sammen for å få gjort klar THAAD-anti rakettsystem, som gjøre det mulig raskt å kunne svare på Nord-Koreas atom- og rakett-trussel, het det i en uttalelse fra der sør-koreanske forsvarsdepartementet onsdag.

Kina var kjapt ute og hevdet at USA destabiliserer regionen ved å forsere beslutningen om å utplassere det avanserte Thaad anti-rakettsystemet i Sør-Korea.

Byen Seongju ligger 250 kilometer fra hovedstaden Seoul. Det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon sier at det var helt avgjørende å få utplassert THAAD-rakettene for å kunne forsvare Sør-Korea mot rakett-truslene fra Nord-Korea, og at systemet vil bli gjort ferdig så snart det lar seg gjøre.

Politikeren som leder på meningsmålingene, og som kan bli Sør-Koreas neste president, Moon Jae-in, sier til sør-koreansk presse at regjeringen og amerikanerne burde har ventet med å utplassere THAAD-rakettene til etter presidentvalget 9. mai, og til en ny regjering var blitt dannet.

PROTESTER: Demonstrantene ønsker at den sør-koreanske befolkningen og den nye regjeringen skal være med på å ta avgjørelsen om anti-rakett systemet, THAAD, skal tas i bruk. Foto: REUTERS

Demonstrasjoner



– Denne beslutningen tar ikke hensyn til folkets mening og er ikke i samsvar med en korrekt framgangsmåte, sier Moon og krever at utplasseringen blir stoppet.

– Ti demonstranter ble skadet i kamper med politiet. Men vi vil fortsette å demonstrere helt til rakettutstyret blir tatt bort, og den nye regjeringen får anledning til å omgjøre beslutningen om utplassering av raketter, sier en av lederne for demonstrantene, Kim Jong-kyung, til nyhetsbyrået Reuters.