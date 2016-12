Rapport: Kim Jong-un har beordret 340 henrettelser

Nord-Koreas diktator Kim Jong-un henretter folk for å vise at han er en stor leder, ifølge professor.

Det er CNN som skriver om den ferske rapport som tar for seg antall henrettelser i Nord-Korea. Ifølge rapporten har Kim Jong-un beordret så mye som 340 henrettelser etter han kom til makten i 2011.

FAKTA: Kim Jong-un Født i 1983 eller 1984 i Pyongyang

Er tredje og yngste sønn av Kim Jong-il

Har grad tilsvarende general i den nordkoreanske hæren

Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk

Da farens død ble kunngjort på nordkoreansk statlig TV, ble Kim omtalt som «den store arvtager».

140 av de drepte skal være høytstående ledere fra regjeringen, militæret og Koreas arbeiderparti.

I fjor ble blant annet forsvarsminister Hyon Youn-chol henrettet etter anklager om illojalitet mot diktatoren. Han ble skutt med antiluftskyts med flere hundre tjenestemenn, blant annet sin egen familie, som tilskuere.

Også familie blant ofrene



Også Kims onkel, Jang Song-thaek, ble henrettet. Jang var ansett for å være den nest mest innflytelsesrike personen i Nord-Korea, og han skal ha vært høyre hånd og mentor for nevøen etter at han overtok makten.

Begrunnelsen for henrettelsen var korrupsjon, narkotikamisbruk, gambling og skjørtejaging.

Det er Instituttet for nasjonal sikkerhetsstrategi, en sørkoreansk tenketank, som står bak rapporten. Ifølge instituttet henretter diktatoren folk for å holde på sin egen makt.

Viser at han er sjefen



Bruce Bennett, professor ved RAND Corporation, sier til CNN at Kim har vist et ekstremt nivå av brutalitet og hensynsløshet de siste fem årene.

– Blant annet har han avsatt sin egen forsvarsminister fem ganger. Faren hans byttet bare forsvarsminister tre ganger på 17 år, og to av gangene skjedde det fordi ministrene døde av alderdom, sier Bennett.

Professor Seung-Kyon Ko ved Hawaii Pacific University sier det er farlig at diktatoren ikke har noen som holder ham tilbake.

Han mener Kim er desperat etter å vise seg som en stor leder.

– For å vise dette har han dyttet rundt topplederne sine, militære og sivile, for å vise at han er sjefen, sier Ko.

