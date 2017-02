Politiet: Nervegift brukt i drapet på Kim Jong-nam

Malaysisk politi bekrefter at de har funnet nervegiften VX i ansiktet til halvbroren til Nord-Koreas statsleder.

Nervegiften ble funnet ved å ta prøver fra ansiktet og øyene til Kim Jong-nam, som ble angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur for en drøy uke siden.

VX omtales som et av de giftigste stoffene som noen gang er fremstilt, og er klassifisert som et kjemisk våpen, skriver Reuters.

Politiet har tidligere uttalt at de mener vietnamesiske Doan Thi Huong (28) og indonesiske Siti Aisyah (25) smurte en dødelig gift i ansiktet på 45-åringen mens han ventet på et fly til Macau.

Den eldre halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un døde på vei til sykehus.

Like etter angrepet skal kvinnene ha vasket hendene, og politiet mener derfor at de må ha visst at væsken var giftig. En av kvinnene har tidligere hevdet at hun ble lurt til å ta del i angrepet, i den tro at det var en del av et TV-stunt.

Malaysisk politi mener imidlertid at det var nordkoreanske statsborgere som ga den dødelige dosen til de to kvinnene - noe som ikke falt i god jord hos Nord-Korea.

De har på sin side beskyldt malaysiske myndigheter for å samarbeide med «fiendtlige styrker» i etterforskningen, og det hele har ført til full ordkrig mellom de to landene.

Kim Jong-nam har levd i eksil de siste årene, og regjeringen i Sør-Korea sier de er overbevist om at Nord-Korea står bak drapet - noe de nekter for.