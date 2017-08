Nyhetsbyrå: Nordkoreansk missil krysset Japan

Missilet skal ha landet i havet.

Det sørkoreanske forsvaret bekrefter dette overfor nyhetsbyrået Yonhap. De sier også at missilet krysset Japan.

Det antatte missilet ble avfyrt fra hovedstaden Pyongyang.

Ifølge kringkasteren NHK slo myndighetene i Tōhoku-regionen nordøst i Japan, alarm, og ba befolkningen søke dekning.

Lørdag meldte det amerikanske militæret at at Nord-Korea hadde skutt opp tre kortdistanseraktter mot Japanhavet.

I forrige uke meldte Reuters at den japanske regjeringen er i full beredskap med tanke på eventuelle militære provokasjoner fra Nord-Korea.

I forrige uke offentliggjorde regimet bilder som tyder på at landet er i ferd med å utvikle enda flere langtrekkende rakettmodeller.

De har også truet med å sende raketter mot et havområde ikke langt fra den amerikanske stillehavsøya Guam, noe som innebærer at de må fly over Japan. Trusselen er senere trukket tilbake.