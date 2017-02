Nyhetsbyrå: Halvbroren til Kim Jong-un drept

Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas øverste leder, Kim Jong-un, er drept i Malaysia, ifølge Yonhap.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået siterer en kilde i den sørkoreanske regjeringen på at Kim Jong-nam ble drept mandag morgen.

TV Chosun hevder at Kim ble forgiftet av to nordkoreanske kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur, skriver Reuters. Nyhetsbyrået har samtidig fått bekreftet fra politiet at en mann døde på vei fra flyplassen til sykehuset, men politiet har ikke identifisert mannen.