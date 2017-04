Nordkoreansk minister: Trumps politikk mer ondskapsfull enn Obamas

Nord-Koreas viseutenriksminister viser til Donald Trumps twittermeldinger og slår fast at det er USA - og ikke Nord-Korea - som skaper problemer.

I et eksklusivt intervju med nyhetsbyrået Associated Press kommenterer viseutenriksminister Hang Song-Ryol den økende spenningen mellom USA og Nord-Korea.

– Vi har sammenlignet Trumps politikk mot DPRK (Den demokratiske folkerepublikken Korea, red. anm.) med den forrige administrasjonen, og vi har konkludert med at den har blitt mer ondskapsfull og mer aggressiv, sier han.

Les også: VG var i Nord-Korea da diktatorens halvbror ble drept (krever abonnement)

– Ute etter trøbbel

Forholdet mellom de to landene har eskalert etter at Nord-Korea i forrige uke skjøt en mellomdistanserakett i retning Japan. USAs president Donald Trump reagerte kraftig og kalte regimet et «stort, stort problem».

Les mer: Hevder Trump vurderer militærmakt mot Nord-Korea

USA har sendt et hangarskip i retning den koreanske halvøya, og gjennomfører en stor militærøvelse sammen med Sør-Korea.

KRIGSFLÅTE: Donald Trump har kalt hangarskipet USS Carl Vinson «en amarmada». Her er den på vei for å delta i den årlige militærøvelsen med Sør-Korea. Foto: Jo Jung-ho , AP

Samtidig hevdet overvåkingsgruppen 38 North torsdag at Nord-Korea er klar til å utføre en ny atomprøvesprengning.

Les også: Se satellittbildene fra 38 North

Fredag formiddag advarer kinesiske myndigheter om at en en konflikt kan bryte ut når som helst, ifølge Sky News.

– Trump provoserer



Tirsdag twitret Trump at Nord-Korea er ute etter trøbbel, og at USA vil ta seg av «problemet» dersom Kina ikke vil hjelpe:

Viseutenriksministeren kommenterer meldingen slik:

– Det er ikke DPRK, men USA og Trump, som skaper problemer, sier viseutenriksminister Song-Ryol til AP, og legger til:

– Trump provoserer alltid med sine aggressive ord.

Han sier at utviklingen nå er inne i en ond sirkel, samtidig som han slår fast at Nord-Korea vil teste atomvåpen uavhengig av reaksjonene fra verdenssamfunnet.

Tidligere har landet utført fem slike prøvesprengninger.

– Nord-Korea vil gjennomføre en atomprøvesprengning når enn det passer landets øverste hovedkvarter.

Vil ikke sitte stille

Natt til fredag norsk tid siterte NBC News det de kaller høytstående kilder i amerikansk etterretning på at USA er forberedt på å angripe Nord-Korea i forkant dersom de tror en atomprøvesprengning vil gjennomføres.

VG i Nord-Korea: Jubelen når rakettene fyres av (krever abonnement)

Det amerikanske forsvardepartementet vil ikke kommentere saken og sier at de ikke vil spekulere i offentligheten om mulige fremtidige scenarier, skriver Reuters.

Opplysningene bestrides imidlertid av Fox News’ reporter Jennifer Grifiin. Washington Posts Nord-Korea-ekspert Anna Fifield skriver på sin side at USA ikke vurderer et angrep i forkant av en eventuell prøvesprengning, men at det kan bli aktuelt som en reaksjon i etterkant.

Viseutenriksministeren sier Nord-Korea er klare til å gå til krig.

– Pyongyang kommer ikke til å holde armene i kors om USA kommer med et forhåndsangrep.

Japans statsminister Shinzo Abe sa torsdag at han frykter at Nord-Korea har mulighet til å skyte opp missiler med saringass.