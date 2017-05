Nord-Korea vil trappe opp atomprogrammet til «det maksimale»

En talsmann for myndighetene i Nord-Korea sier at landet vil fortsette sine atomtester for å møte USAs «aggresjon og hysteri».

Det melder en rekke internasjonale nyhetsbyråer mandag. Deriblant Reuters.

Talsmannen for Nord-Koreas utenriksdepartement opplyser at landet har som mål å øke tempoet i testingen av atomarsenalet til «det maksimale», og at dette kan skje «når som helst».

Les også: – Stor risiko for krig

Det kan tolkes som at testing av nye atommissiler kan være like rundt hjørnet.

Uttalelsene er enda en opptrapping i en pågående ordkrig mellom Nord-Korea og USA. Nylig sa sistnevntes president, Donald Trump, at en «stor, stor konflikt» med Nord-Korea ikke kan utelukkes.

VG i Nord-Korea: Jubelen når rakettene fyres av (VG+)

Kina-hjelp

Kina har også uttalt at de frykter situasjonen kan eskalere og komme ut av kontroll.

Selv håper Trump å få hjelp nettopp derfra til å løse sitt Nord-Korea-problem. Han har sågar sagt at han kan være villig til å inngå en dårligere handelsavtale med Kina dersom de kan gjøre USA en tjeneste i denne saken, og legge press på Kim Jung-un.

I løpet av den siste tiden har Nord-Korea gjennomført fem kjernefysiske tester og en rekker missiltester. Senest skjedde dette lørdag. Den testen var, ifølge amerikanske og sørkoreanske myndigheter, ikke suksessfull.

Trump om Kim Jong-un: – En «smart cookie»

Kjernefysiker og seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, Halvor Kippe, uttalte nylig til VG at dersom Nord-Korea lykkes i å ferdigstille et interkontinentalt ballistisk missil, slik ting kan tyde på at de forsøker, vil de være i stand til å treffe USA.

En annen norsk forsker, historiker Stein Tønnesson ved PRIO, sa tidligere i vår at risikoen for krig er stor, og gir grunn til alvorlig bekymring.

Les også: Her vil Nord-korea teste atomvåpen

«Super-kraftig angrep»

Torsdag denne uken publiserte det nordkoreanske kommunistpartiets avis Rodong Sinmun en leder som hevder USA vil ødelegges, hvis de går til angrep på Nord-Korea.

«Hvis vårt super-kraftige preventive angrep blir igangsatt, vil det ikke bare fullstendig utslette de amerikanske, imperialistiske invasjonsstyrkene i Sør-Korea, men også redusere det amerikanske fastlandet til aske», skriver avisen, gjengitt av britiske The Telegraph.

Husker du? Slik vil Trump få Kim Jong-un til å «forsvinne»

USA og Sør-Korea gjennomførte søndag som planlagt en massiv militærøvelse i området. Totalt deltar rundt 30.000 soldater i øvelsen.

Pyongyang har truet med å angripe et amerikansk hangarskip, som deltar. Gjennom statlige medier truet regimet søndag også å angripe en atomdrevet amerikansk ubåt som er sendt til området.