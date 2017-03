Nord-Korea nekter malaysiere å forlate landet

Da Nord-Korea nektet malaysiske statsborgere å forlate landet, svarte Malaysia med samme mynt – i hvert fall nesten.

Dermed har den pågående diplomatiske striden mellom de to landene nådd nye høyder.

Stemningen har nemlig vært alt annet enn god etter at Kim Jong-nam ble drept med den giftige nervegassen VX på flyplassen i Kuala Lumpur i midten av februar.

Malaysisk politi mener blant annet at det var nordkoreanske statsborgere som ga den dødelige dosen til de to kvinnene som er siktet for diktator-drapet, noe som ikke har falt i god jord hos Nord-Korea.

De har på sin side kritisert etterforskningen, og beskyldt malaysiske myndigheter for å samarbeide med «fiendtlige styrker».

Nå har det hele altså spisset seg ytterligere til: Nord-Koreas utenriksdepartement har natt til tirsdag norsk tid varslet den malaysiske ambassaden om at deres statsborgere ikke får forlate landet:

– Alle malaysiske statsborgere i Nord-Korea vil får midlertidig forbud mot å forlate landet til hendelsen som fant sted i Malaysia, er løst på skikkelig vis.

Kort tid etter slo den malaysiske regjeringen tilbake: Nordkoreanske ambassade-ansatte får ikke forlate Malaysia.

Årsaken til det spesifikke forbudet er at malaysisk politi mistenker at to av de etterlyste nordkoreanerne skjuler seg på ambassaden i Kuala Lumpur.

– Hvor mye lenger har de tenkt å gjemme seg på ambassaden? Det er et spørsmål om tid før de kommer ut, fortalte politisjef Khalid Abu Baker tirsdag.

I helgen ble også Nord-Koreas ambassadør Kang Chol erklært uønsket i landet. Årsaken var at han nektet å beklage sin kritikk mot etterforskningen, og da han forlot landet gjentok han blant annet at obduksjonen av Kim ble gjort uten samtykke fra Nord-Korea.

