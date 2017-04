NBC: – USA kan angripe Nord-Korea før atom-test

USA frykter en ny atomprøvesprengning i Nord-Korea, og det amerikanske forsvaret skal være forberedt på å slå til på kort varsel.

NBC News siterer det de kaller høytstående kilder i amerikansk etterretning på at USA forbereder seg på et angrep på Nord-Korea. Et slikt angrep skal gjennomføres for å forhindre landet fra å gjennomføre en ny atomvåpentest, ifølge kanalen.

Nord-Korea har hintet om at noe stort skal skje de siste dagene, og også lovet hevn dersom USA går så langt som å angripe.

Ferske satellittbilder viser det som tyder på at nettopp en atomtest er under forberedelse.

USA har en sendte et hangarskip til området tidligere denne uken, og ifølge NBC står to krigsskip klare med Tomahawk-missiler lik dem som ble brukt mot en syrisk flybase forrige uke. I tillegg skal det være utplassert tunge bombefly i Guam.