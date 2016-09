Lurte Kim Jong-Un trill rundt – lagde kritisk nordkorea-dokumentar

BERGEN (VG) Vitaly Mansky sa ja til alt diktaturet krevde for å lage film om en «vanlig» nordkoreansk familie. Da han lot kamera gå uten at regimets kontrollører skjønte det avdekket han absurd undertrykking.

«Under The Sun» heter filmen som vises under Bergen Internasjonale Filmfestival denne uken. Den følger en nordkoreansk familie, med fokus på åtteårige Zin Mi i hennes forberedelser til den gigantiske feiringen av den avdøde diktatoren Kim Il Sungs fødselsdag 15. april.

Det er svært sjelden at utenlandske filmskapere får adgang til Nord-Korea, så den ukrainske regissøren Vitaly Mansky sa ja til å lage filmen under streng kontroll. Alt materiale måtte leveres inn og godkjennes hver dag, og alle han intervjuer er nøye utvalgt og godkjent av regimet. Regissøren jobbet i flere år med å få innpass og «forhandlet» med myndighetene.

– Det er selvsagt ingen diskusjon, fullstendig enveiskommunikasjon. Jeg sa ja, ja, ja i to år. Det er den eneste måten å gjøre det på. Det var sikkerhetsvakter rundt meg 24 timer i døgnet, og alt materiale de ikke likte ble slettet. Slik skulle de hjelpe meg, sier Mansky da VG møter ham.

Men nordkoreanerne står ikke akkurat lengst frem når det gjelder teknologi, så det kontrollørene ikke forstod var at filmskaperne hver dag tok kopier av opptakene.

BEINHARD INDOKTRINERING: «Kim Il Sung skal lære oss å hate Japan» er en av leksene småjentene på skolen i Pyongyang må pugge inn. Filmen «Under The Sun» byr på unike opptak fra innsiden av diktaturet. Foto: Alexandra Ivanova

Mansky lot kamera gå også etter at man hadde ropt «kutt», og det som avsløres er et fullstendig absurd teater. Den «vanlige» familien filmen handler om er gjennomregissert, og når en scene er ferdig hopper det fram sortkledde menn fra regimet som instruerer bestemt: Le slik, ikke slik! Si det med mer glede!

– Alle lystrer på sekundet. Og slik kan man styre ett menneske, hundre mennesker, tusen mennesker.

Mansky fikk filme den ekstreme indoktrineringen av skolebarn, hvordan de i fullt alvor lærer at Kim Il Sung fikk steiner til å falle i hodet på fiendene, japanerne og landeierne. Men Mansky filmer også den lille jenta som er lei seg og gråter uavbrutt mens hun hyller Kim Il Sung og Kim Jong-il på en robotaktig måte. En svært sterk scene, som myndighetene selvsagt ikke ante at ble festet til film.

– Vi vet ikke grunnen til at hun gråter, og det kunne vi ikke spørre om. Men jeg har mine teorier.

FORTSATTE FILMINGEN: Vitalij Mansky hadde ikke i utgangspunktet trodd han skulle måtte lure seg til å filme ulovlig. Da myndighetene fant ut hva han hadde gjort ble han erklært fiende av Nord-Korea. – Jeg kan ikke gå rundt å frykte represalier. De har mange andre fiender enn meg, sier regissøren. Foto: Alexandra Ivanova

Mansky vokste selv opp i Sovjetunionen, men mener likevel at det er forskjell på diktaturet han levde i og det som skjer i Nord-Korea.

– I Sovjetunionen gikk man i demonstrasjoner med plakater av lederne, men hjemme snakket man dem ned og fleipet om dem. Et «offisielt» liv og et «uoffisielt». I Nord-Korea er absolutt alt offisielt: På gaten, hjemme, overalt. De har ingen privatliv, forteller han og legger til.

– I filmen vår er det en såkalt normal familie vi filmer. På gaten så jeg aldri en familie sammen. Vi spiller inn en scene på en fabrikk, men ingen kommer og går til jobben, det gjorde de bare som et skuespill for oss. De bor på fabrikken, og barna bor på skolen. Hva som er et vanlig familieliv i Nord-Korea, det vet jeg simpelthen ikke.

Da de nordkoreanske myndighetene fant ut at filmen skulle vises på en festival ble det sendt en begjæring fra Nord-Koreansk UD til Russlands UD med streng beskjed om å destruere alt materiale og straffe alle som er involvert.

Det var før de nordkoreanske myndighetene hadde sett filmen. Da de faktisk fikk sett den etter seks måneder ble regissøren erklært en fiende av Nord-Korea, og han ble beskyldt for å ha funnet på og iscenesatt hele filmen. På spørsmål om resten av verden bør frykte Nord-Korea, svarer regissøren slik:

– Det er det best ikke å tenke på. Det er et komplett uforutsigbart regime, og å tenke på hva de kan finne på er bare tortur for deg selv. Men vi bør være klar over at de kan ville hevne seg på land de anser som fiender.