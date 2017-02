Kvinner siktet for drapet på Kim Jong-nam

Siti Aishah (25) og Doan Thi Huong (28) risikerer dødsstraff for drapet på halvbroren til Nord-Koreas leder.

Malaysisk politiet mener at de to kvinnene med viten og vilje smurte den dødelige nervegiften VX i ansiktet på Kim Jong-nam på flyplassen i Kuala Lumpur mens han ventet på et fly til Macau.

Kort tid senere døde diktator-broren av en alvorlig lammelse.

Den indonesiske 25-åringen har hele tiden hevdet at hun var uvitende om at hun tok del i drapsgåten som forbløffer verden.

Til indonesisk politi har hun blant annet forklart at hun fikk 750 kroner for å delta i det hun angivelig trodde var et reality-show på flyplassen i Kuala Lumpur.

Hun har også forklart at hun trodde nervegiften var babyolje.

Malaysisk politi har hele tiden vært klare på at de ikke tror på historien, og nå er de to kvinnene altså siktet for drap.

Politisjef Khalid Abu Bakar mener de to kvinnene var trent på forhånd, og at de må ha visst at stoffet var giftig - blant annet fordi de vasket hendene like etter angrepet.

Dersom kvinnene blir dømt, risikerer de dødsstraff, skriver CNN.