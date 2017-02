Kvinne (28) anholdt i tilknytning til drapet på Kim Jong-uns bror

En 28 år gammel kvinne er anholdt av malaysisk politi mistenkt for å ha en tilknytning til drapet på Kim Jong-nam.

Kvinnen er identifisert ved hjelp av film fra overvåkingskameraer på flyplassen, og hun var alene da hun ble pågrepet onsdag morgen, ifølge en uttalelse fra politiet.

28-åringen hadde et vietnamesisk pass på seg, opplyser politiet. Det er ikke kjent om kvinnen er en av de to som tidligere har vært etterlyst for drapet.

I tillegg til den anholdte kvinnen, har politiet pågrepet taxisjåføren som skal ha kjørt de to drapskvinnene vekk fra flyplassen, opplyser en politikilde til avisen The Telegraph.

Obduseres onsdag

Sørkoreanske myndigheter bekreftet tidligere i dag at Kim Jong-nam, det nordkoreanske statsoverhodet Kim Jong-uns halvbror, ble forgiftet og drept på flyplassen i Kuala Lumpur mandag.

Etterretningen i Sør-Korea har frem til nå antatt at to kvinnelige nordkoreanske agenter utførte giftdrapet.

Politiet i Malaysia har siden mandag gått over videoer fra overvåkingskameraer i jakt på ledetråder om hvem som utførte attentatet på flyplassen, sier en embetsmann. I tillegg skal liket av Kim Jong-nam obduseres onsdag.

Politiet jakter fortsatt på en annen kvinne, samt «flere andre mistenkte» som antas å ha vært innblandet i drapet, melder Star Online.

Angrepet før sikkerhetskontrollen

Kim Jong-nam befant seg på flyplassens shoppingområde der han ventet på et fly til Macau. Han hadde ennå ikke gått gjennom sikkerhetskontrollen da han ble påført væske i ansiktet av to kvinner utstyrt med noe giftig.

Akkurat hvordan angrepet forløp seg, fremstår ennå som uklart. Ifølge sørkoreanske medier ble han stukket med en giftsprøyte, mens BBC skriver at en kvinne la et tørkle dynket i kjemikalier over ansiktet hans. En malaysisk tjenesteperson sier imidlertid til nyhetsbyrået AP at 45-åringen ble angrepet med en kjemikaliespray.

– Han sa til resepsjonisten i avgangshallen at noen hadde grepet ansiktet hans bakfra og sprutet væske på ham. Han ba om hjelp og ble umiddelbart sendt til flyplassens legekontor. Da hadde han fått hodepine og var i ferd med å besvime, sier etterforskningsleder Fadzil Ahmat ifølge avisen The Star.

– På legekontoret fikk han et anfall. Han ble sendt av gårde med ambulanse, sier Ahmat videre.

Underveis i ambulansen døde Kim Jong-nam. De to mistenkte kvinnene forlot flyplassen i en drosje, ifølge avisen.

Ekspert: – Ikke usannsynlig

– Det er ikke usannsynlig at han kan ha blitt drept med en spray mot ansiktet, sier fagdirektør Jørg Mørland ved Folkehelseinstituttet.

Han er professor emeritus i rettstoksikologi.

– I ansiktet er vi særlig sårbare i slimhinnene rundt øynene og i munnen. Men det finnes et utvalg av stoffer som vil kunne trenge gjennom hel hud og fremkalle døden raskt.

Mørland peker på at det også finnes sterke bedøvelsesgasser, men at disse også lett ville kunne ramme utøveren selv – og andre. Han tror derfor på en spray hvor dråper får direkte kontakt med huden.

– Disse stoffene er ikke akkurat lett tilgjengelige, men dersom man tenker seg at dette er et drap utført av agenter fra en makt, er dette stoffer slike tjenester vil kunne ha. Ettersom han vil bli obdusert, er det høyst sannsynlig at obduksjonen vil finne noen spor etter stoffet som er brukt, de må teste for alle mulige varianter, sier Mørland.

– Ba for sitt liv

Etter et attentatforsøk i 2012 skal Kim Jong-nam ha sendt et brev til halvbroren og bedt for sitt eget og sin families liv, ifølge Kim Byung-kee, et medlem i etterretningskomiteen i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen onsdag.

Kim Jong-nam var den nå avdøde lederen Kim Jong-ils eldste sønn, og ansett som arvtaker etter faren. Men Kim Jong-un fikk i stedet ledervervet. Kim Jong-un skal ha blitt regnet som reformvennlig, og han skal ha falt mer i unåde da han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass under navnet «Pang Xiong», som er kinesisk for «feit bjørn». Han ønsket å besøke Disneyland-parken.

Kim Jong-nams familie bor i Beijing og Macau.

– Regimets brutalitet

Sør-Koreas fungerende statsminister Hwang Kyo-ahn sier drapet illustrerer det nordkoreanske regimes brutalitet og umenneskelighet. Nabolandet i sør holdt onsdag møte i det nasjonale sikkerhetsrådet etter attentatet.

– Vi tar denne episoden meget alvorlig, og vi holder et våkent øye på Nord-Korea, sier statsministeren ifølge hans talsmann.

Regjeringen i USA sier den tror at nordkoreanske agenter står bak drapet, men landet har så langt ikke slått fast dødsårsaken, skriver Reuters.

Hvis det kan bekreftes at Nord-Korea sto bak drapet, vil det være mer en indikasjon på Kim Jong-uns «paranoide personlighet» enn et planlagt grep for å fjerne en politisk trussel, sa en parlamentariker i Sør-Korea onsdag. Han viste til at Kim Jong-nam hadde liten politisk støtte i nord og at han ikke utgjorde noen trussel mot lillebroren.