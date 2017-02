Kim Jong-uns ville maktdemonstrasjoner: Provoserer og henretter sine egne

Han er nådeløs, henretter sine egne og provoserer omverdenen med sine rakettoppskytinger. Kim Jong-un gjør alt han kan for å vise sin eneveldige makt i Nord-Korea.

Det hevder i alle fall erkefienden Sør-Korea.

Tirsdag kom meldingen om at halvbroren til Kim Jong-un er død, angivelig etter å ha blitt forgiftet på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia.

Kim Jong-um (46), som var kjent for sine progressive ideer og sin motstand av Nord-Koreas maktdynasti, har etter alt å dømme blitt drept av nordkoreanske agenter. Det hevder sørkoreanske og amerikanske myndigheter, ifølge Reuters.

Bakgrunn: Frykter kvinnelige nordkoreanske agenter giftdrepte diktatorens bror

Missiler som ryster verden



Søndag kom det en annen melding som føyer seg i en lang rekke med oppsiktsvekkende handlinger fra diktatoren Kim Jong-un.

Da fyrte Nord-Korea av et ballistisk missil, rettet mot Det japanske hav, mens Japans statsminister var i USA. Dette var under to døgn etter at Donald Trump sa han ville prioritere å bekjempe Nord-Koreas kjernefysiske våpen.

Det er også en av de siste meldingene i en lang rekke oppsiktsvekkende handlinger fra diktatoren Kim Jong-un.

SKRYTEBILDER: Det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA har publisert en rekke bilder fra oppskytingen av en ballistisk missil søndag. Foto: Str , AFP

Tidligere denne måneden kom også nyheten om at Kim Jong-ung hadde sparket lederen for det hemmelige politiet, general Kim Won-hong, som lenge har blitt sett på som diktatorens høyre hånd, angivelig på grunn av korrupsjon og maktmisbruk.

Generalen er bare den siste i en lang rekke med høytstående parti- og militærtopper, som Kim Jong-un har sagt opp, degradert eller henrettet.

Ifølge sørkoreanske kilder og nordkoreanske avhoppere, handler det hele om å befeste sin eneveldige makt ytterligere og vise at han slår ned på det minste tegn til illojalitet, skriver The New York Times.

Mitt besøk i Nord-Korea: «Vår kjære leder har ikke tid til å spise eller sove»

Kald krig



Kim Jong-un Født i 1983 eller 1984 i Pyongyang.

Er tredje og yngste sønn av Kim Jong-il.

Har grad tilsvarende general i den nordkoreanske hæren.

Gikk noen år på skole i Sveits under falsk identitet. Snakker både engelsk og tysk.

Da farens død ble kunngjort på nordkoreansk statlig TV, ble Kim omtalt som «den store arvtager».

Ifølge en rapport publisert av den sørkoreanske tenketanken Institutt for nasjonal sikkerhet skal Kim Jong-un ha beordret 340 henrettelser etter at han kom til makten i 2011.

140 av de drepte skal være høytstående ledere fra regjeringen, partiet og militæret.



Forsker Geir Helgesen som leder Nordisk institutt for Asia-studier (NIAS) i København påpeker at informasjon fra Sør-Korea også bør tas med en klype salt.

– Vi har en tendens til å mistro all informasjon fra Nord-Korea og stole blindt på all informasjon fra Sør-Korea. Men vi må huske at disse landene er i kald krig med hverandre og at Sør-Korea har stor interesse av å spre propaganda om nabolandet, sier Helgesen.

Han legger til at han ikke tviler på at den nordkoreanske lederen har henrettet flere av sine egne.

– Han har nok sørget for å fjerne fiender som han har følt at har truet sin maktposisjon, men hvorvidt han er verre enn faren og bestefaren, eller verre enn andre enerådige leder fra ulike regimer i Asia, det tror jeg man kan sette spørsmålstegn ved.

Radiokanal: Nå er sarkasme forbudt i Nord-Korea



INSPISERER: Ifølge det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA viser bildet at Kim Jong-un inspiserer oppskytingen søndag. Ifølge Nord-Korea var oppskytingen vellykket. Foto: Str , AFP

Til CNN sier professor Bryce Bennett ved RAND Corporation at Kim har vist et ekstremt nivå av brutalitet og hensynsløshet de siste fem årene.

– Blant annet har han avsatt sin egen forsvarsminister fem ganger. Faren hans byttet bare forsvarsminister tre ganger på 17 år, og to av gangene skjedde det fordi ministrene døde av alderdom, sier Bennett.

Utrolig video: Trafikkbetjent fikk Nord-Koreas gjeveste æresmedalje – slukket brann ved plakat av Kim Jong-un

Høytstående tjenestemenn henrettet



I fjor sommer skal han ha henrettet sin stedfortredende utdanningsminister Kim Yong-jin. Det har senere kommet frem at Kim Jong-un mente at den 63 år gamle utdanningsministeren hadde en «respektløs holdning» under et møte.

En påfølgende etterforskning kom frem til at han var «reaksjonær» og «fraksjonsdannende». Han skal ha bli henrettet i juli i fjor.

Kim Yong-jin er den tjenestemannen med høyest rang, som har blitt henrettet siden 2013, da Nord-Korea bekreftet at Kim Jong-un hadde henrettet sin egen onkel, Jang Song-thaek, og alle hans nærmeste familiemedlemmer.

Nord-Korea Staten ble opprettet i 1948, og heter offisielt Den demokratiske folkerepublikken Korea.

De fleste av landets 24,9 millioner innbyggere lever i ekstrem fattigdom, med 2–300 gram mat fra staten daglig. 18 millioner trenger hjelp for å overleve.

Landets første leder fra samme tidspunkt var Kim Il-sung. Etter Kim Il-sungs død i 1994 overtok hans sønn Kim Jong-il. Da han døde i 2011, tok sønnen Kim Jong-un over.

Politisk er landet et strengt diktatur, styrt av kommunistpartiet, Koreas Arbeiderparti. Under 200 utlendinger bor i landet.

Ifølge en FN-rapport fra 2014 holdes mellom 80.000 og 120.000 politiske fanger i fangeleirer i landet. Amnesty International anslo i 2011 at tallet er rundt 200.000.

Nord-Korea prøvesprengte sin førte atombombe i 2006, og har senere sprengt ytterligere to bomber – og s endt opp en rekke raketter. Dette har ført til FN-sanksjoner mot landet.



Før han fikk sparken var Jang ansett for å være den nest mest innflytelsesrike personen i Nord-Korea, og han skal ha vært høyre hånd og mentor for nevøen.

Duppet av, ble drept



Siden han tok over makten i 2011, har Kim Jong-un stadig gjort endringer i partiet og i militærledelsen for å befeste sin posisjon i Nord-Korea, der hans familie har regjert i syv tiår.

Forsvarsministeren, general Hyon Yong-chol skal ha blitt henrettet i hovedstaden Pyongyang etter å ha duppet av i et militært arrangement og for å ha stilt spørsmål ved presidentens ordre, ifølge The New York Times.

Han ble skutt med antiluftskyts med flere hundre tjenestemenn, blant annet sin egen familie, som tilskuere.

VG+: Her er Kims hemmelige hoff

Ifølge den sørkoreanske avisen Joong Ang Ilbo skal Hwang Min, en tidligere nordkoreansk landbruksminister, og utdanningsminister Ri Young-jin, ha blitt henrettet på samme måte i august.

Mr. Ri hadde blitt arrestert etter å ha sovnet under et møte ledet av Kim, mens Mr. Hwang hadde fremmet et forslag som kunne representere en utfordring for Kims lederskap.

– Vil bruke våpnene



Siden 2006 har Nord-Korea vært under FN-sanksjoner på grunn av sine atomsprengninger og testing av ballistiske missiler.

Donald Trump: – Jeg er klar for å snakke med Kim

Norges utenriksminister Børge Brende (H) slutter seg til FNs sikkerhetsråd, og kaller Nord-Koreas rakettest for «totalt uakseptabelt».

– En trussel mot fred og stabilitet i regionen og mot verdensfreden, skriver Brende på Twitter.

USAs president Donald Trump hevder at Kim Jong-un ikke kommer til å bruke atomvåpen mot USA, men ikke alle deler overbevisningen.

– Kim Jong-un har foreløpig ikke teknisk mulighet til å angripe erkefienden USA med atomraketter, men han arbeider iherdig med saken og jeg tror han vil trykke på knappen når hans makt og dynasti er truet, sa diplomat og avhopper Thae Yong-ho i et intervju med BBC i januar.

Men han tror at det vil komme en folkereisning mot Kim Jong-un og Nord-Koreas stalinistiske familiedynasti når folket en gang får nok informasjon fra verden utenfor.

Mer markedsøkonomi



NIAS-leder Helgesen er imidlertid, som Trump, overbevist om at Nord-Korea ikke vil angripe USA.

– Nord-Korea vet at de er den svake part i denne konflikten, men slik jeg oppfatter det er regimet redde for å bli veltet av en amerikansk militæraksjon som de ikke kan håndtere. Derfor tester de missiler og atomvåpen en gang imellom, for å vise styrke og holde USA på avstand.

Han påpeker at selv om vestlige medier gjerne snakker om Nord-Korea og Kim-dynastiet med negativt fortegn, så er det flere tegn til positiv utvikling i landet.

– Det er flere ting som tyder på at landet beveger seg mot mer markedsøkonomi, selv om det går sakte. For eksempel innførte de en ny arvelov i fjor, som lar barn arve eiendom og eiendeler fra foreldrene sine. De har også åpne markeder og mer teknologi enn før, selv om de fortsatt ligger langt bak.