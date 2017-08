Japanske myndigheter: Nordkoreansk missil krysset Japan

Japanske myndigheter bekrefter at Nord-Korea avfyrte et missil som passerte over nordlige Japan.

Det antatte missilet ble avfyrt fra Sunan-regionen, i nærheten av hovedstaden Pyongyang, klokken 6 tirsdag morgen lokal tid, melder Reuters.

Ifølge den japanske kringkasteren NHK skal missilen ha delt seg i tre deler og endt i vannet utenfor øya Hokkaido og ikke ha forårsaket noen form for skade.

Japanske myndigheter slo alarm i Tōhoku-regionen nordøst i Japan og ba befolkningen søke dekning og om å være forsiktige. Yoshide Suge, talsperson for den japanske regjeringen, sier missilet ugjorde «en seriøs og alvorlig sikkerhetstrussel».

Lover å beskytte befolkningen

Det japanske forsvaret skal ifølge Reuters ikke ha prøvd å skyte ned missilen. Landets statsminister Shinzo Abe lover, ifølge nyhetsbyrået, å gjøre sitt ytterste for å beskytte den japanske befolkningen.

Lørdag meldte det amerikanske militæret at at Nord-Korea hadde skutt opp tre kortdistanseraktter mot Japanhavet.

I forrige uke meldte Reuters at den japanske regjeringen er i full beredskap med tanke på eventuelle militære provokasjoner fra Nord-Korea.

Truet amerikansk territorium



Regimet publiserte nylig bilder som tyder på at landet er i ferd med å utvikle enda flere langtrekkende rakettmodeller.

De har også truet med å sende raketter mot et havområde ikke langt fra den amerikanske stillehavsøya Guam, noe som innebærer at de må fly over Japan. Trusselen er senere trukket tilbake.

