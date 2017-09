Japan ber innbyggere søke dekning etter rakettoppskyting

Japanske myndigheter sier Nord-Korea har skutt opp minst ett ballistisk missil som krysset Japan.

Det melder kringkasteren NHK.

Myndighetene ba landets innbyggere søke dekning umiddelbart etter oppskytningen, og ber også om at folk holder seg unna eventuelle vrakdeler fra missilet.

Sør-Koreas forsvar sier samtidig at et uidentifisert missil er avfyrt fra området rundt Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, melder nyhetsbyrået Yonhap, som siterer en uttalelse.

Andre gang på kort tid



Her heter det også at Sør-Korea og USA jobber med å analyse oppskytningen.

Dette er andre gang på kort tid at Nord-Korea avfyrer et missil over de japanske øyene.



Enda en provokasjon. Saken fortsetter etter videoen

Svarte med egen missiltest



Ifølge sør-koreanske myndigheter skal missilets bane gått i retning den nord-østre delen av Japan.

Missilet skal ha nådd en høyde på 770 kilometer, og fløy 3.700 kilometer, før det krasjet i Stillehavet, øst for Japan.

Myndighetene i både Japan og Sør-Korea har kalt inn til krisemøter. Sør-Koreas forsvar holdt sin egen missiløvelse i Japanhavet som svar, kort tid etter nabolandets oppskyting.

