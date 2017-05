Internasjonale medier: Representanter fra Nord-Korea og USA er ventet å holde samtaler i Norge

En rekke kilder hevder nordkoreanske og amerikanske tjenestemenn skal holde samtaler i Oslo.

Det Sør-Koreanske nyhetsbyrået Yonhap melder at samtalene foregår mandag og tirsdag denne uken.

I disse uforme samtalene skal det delta minst én representant for Nord-Korea, samt forhenværende amerikanske diplomater eller myndighetspersoner.

Ifølge Yonhap sier en anonym tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet at denne typen samtaler foregår rutinemessig. Møtet i Oslo skal altså ikke ha blitt iverksatt av Trump-administrasjonen.

NTB viser til japanske TBS News som siterer en talsmann for Kinas utenriksdeparteme. Han håper at samtalene skal bidra positivt til forholdet mellomde to landene.

Talsmann Shi Xiang hevder møtet er ventet å bli holdt i Norge, men det er uklart når det eventuelt skal være.

Skal ikke være i regi av myndighetene



Kristin Enstad i UD sier dette til VG:

– Vi ønsker ikke å kommentere spørsmål knyttet til eventuell norsk engasjement i fred og forsoningsarbeid.

Ifølge VGs opplysninger er imidlertid Utenriksdepartementet kjent med opplysningene om at det kan være snakk om samtaler mellom nordkoreanere og amerikanere i Norge, men VG har ikke klart å ta rede på hvilket nivå samtalene skal foregå på, og det skal ikke være snakk om samtaler i regi av norske myndigheter.

Bondevik: – Håper inderlig det blir samtaler



Den 29. april sa pave Frans at han mente at det var et stort behov for å løse den spente situasjonen på Korea-halvøyen, og mente Norge kunne bidra med en diplomatisk løsning.

– Det er mange meklere i verden som har stilt seg til disposisjon. For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven ifølge NTB.

Leder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik, avkrefter overfor VG at de har hatt noe å gjøre med de angivelige forhandlingene.

– Jeg håper inderlig at det kan bli samtaler, for den konfrontasjonspolitikken vi har sett er bokstavelig talt livsfarlig. Dersom Nord Korea utvikler atomvåpen, og med uberegnelige ledere både i USA og i Nord-Korea, kan man ikke vite hva det kan føre til, sier Bondevik.

Han mener forhandlinger er den eneste farbare veien for å skape stabilitet på Korea-halvøya.

– Det endelige målet må være å få til en gjenforening mellom Sør-Korea og Nord-Korea, sier han.