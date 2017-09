IAEA-direktør: Nord-Korea er en global trussel

Nord-Korea har gått fra å være en regional fare til å bli en global trussel, sier sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

– Jeg mener den nordkoreanske trusselen nå er global. Tidligere mente man at trusselen var regional, det er ikke lenger tilfelle, sier direktøren for FNs atomvaktbikkje, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) til CNN.

Yukiya Amano karakteriserer Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning som en «ny trusseldimensjon».

Spenningsnivået på Koreahalvøya har tiltatt etter at Nord-Korea søndag utførte det de hevder var prøvesprengning av en hydrogenbombe – den mest ødeleggende formen for kjernefysiske våpen. Sprengningen var den sjette og kraftigste som Nord-Korea har utført til nå.

REAGERER: Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Yukiya Amano, karakteriserer Nord-Korea som «en global trussel». Foto: Mukhtar Kholdorbekov , Reuters

Svarer med nye trusler

Sør-Korea har svart med å sette i gang en rekke militærøvelser. Sør-Koreas forsvarsminister uttaler samtidig at det er verdt å vurdere å utplassere amerikanske taktiske kjernefysiske våpen igjen på Koreahalvøya, melder Washington Post.

USAs president Donald Trump og Sør-Koreas president Moon Jae-in er samtidig blitt enige om at Sør-Korea skal oppheve sin selvpålagte begrensning når det gjelder størrelsen på stridshodene på sine raketter.

FNs sikkerhetsråd kom mandag sammen til et hastemøte. USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier at Kim Jong-uns handlinger er «som å be om krig».

– Til tross for våre forsøk gjennom 24 år på å begrense dem er Nord-Koreas atomprogram sterkere enn noensinne. Nok er nok. Gang etter gang har våre forsøk på å stoppe dem feilet, sa Haley til FNs sikkerhetsråd under deres ekstraordinære krisemøte mandag.

Den amerikanske FN-ambassadøren listet opp tiltak og sanksjoner mot Nord-Korea over nesten et kvart århundre. Hun mener disse ikke har vært kraftige nok.

– Tiden for halvhjertede forsøk fra Sikkerhetsrådet er over. Vi må ta i bruk alle være diplomatiske virkemidler før det er for sent, sa Haley.

Sprengning registrert i Hedmark

Prøvesprengningen ble registrert av NORSARs stasjon i Hedmark, som har anslått sprengstyrken til cirka 120 kilotonn TNT, basert på en registrert seismisk styrke på 5.8. Til sammenligning var sprengstyrken på atombomben over Hiroshima 6. august 1945 på cirka 15 kilotonn TNT, ifølge jordskjelv.no.

Ifølge Det svenske forsvarets forskningsinstitutt (FOI) hadde søndagens prøvesprengning en styrke på 6,1, noe som er 6,5 ganger sterkere enn den prøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte i september 2016. Det er konsistent med at Nord-Korea har tatt ytterligere steg i sin kjernevåpenutvikling.

– Dette er det sterkeste vi noensinne har målt, og er en klar indikasjon på at Nord-Koreas kjernefysiske våpenprogram har nådd et helt nytt nivå, sier Lassina Zerbo, leder for Prøvestansavtaleorganisasjonen i Wien (CTBTO) til CNN.

Organisasjonen overvåker og verifiserer seismisk og kjernefysisk aktivitet rundt om i verden.

Ekspert: Tror ikke på militær konflikt



Balbina Hwang, som er en av flere eksperter tilknyttet The National Comitee on North Korea, en partiuavhengig organisasjon i Washington D.C. hvis mål er å skape forståelse og tillit mellom regjeringene i USA og Nord-Korea, mener media er med på å skape et overdrevent hysteri rundt konflikten mellom de to landene.

– Retorikk er bare retorikk. Det har vært mye krigersk og truende retorikk fra alle sider i flere tiår, helt siden Koreakrigen. Det som er viktig å merke seg er at dette aldri har endt i en faktisk militær konflikt, sier Hwang til VG.

Fakta: Nord-Korea

• Grunnlagt i 1948 etter delingen av den koreanske halvøya som følge av Japans nederlag i andre verdenskrig. Landet er siden blitt styrt med hard hånd, først av Kim Il-sung og siden av hans arvinger med støtte fra den militære eliten.

• Invaderte Sør-Korea i 1950, noe som utløste Koreakrigen. Flere millioner mennesker ble drept i konflikten hvor Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker anført av USA.

• Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter krigen, og konflikten er derfor formelt sett ikke avsluttet.

• Nord-Korea, som har 24 millioner innbyggere, ledes i dag av Kim Il-sungs sønnesønn Kim Jong-un.

• Nord-Koreas hær er den femte største i verden med én million soldater.

• Landet er nærmest fullstendig isolert internasjonalt. Deres viktigste handelspartner er Kina.

• Nord-Korea har pådratt seg det internasjonale samfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

• FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe ledelsen i hovedstaden Pyongyang nekter å etterkomme. (NTB)