Hundretusener demonstrerer i Seoul

Enorme menneskemengder marsjerer gjennom Seoul med krav om at presidenten må gå av.

Det er ifølge politiet 260.000 deltagere i demonstrasjonen, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Protestmarsjens arrangører hevder at én million mennesker deltar.

Politiet hadde på forhånd tatt høyde for et demonstrasjonstog med 170.000 personer.

Fikk du med deg? Sør-Koreas president rammet av spektakulær skandale.

Les også: Demonstrerer mot Sør-Koreas skandalepresident.

Folkehavet har bølget seg mellom gatene over en strekning på en halv kilometer fra rådhuset til et stort torg. Der har de stått i flere timer, mens de roper slagord som «Park Geun-hye, gå av!». Demonstrantene har også plassert seg foran presidentpalasset og nær presidentkontoret.

25.000 politifolk står i full beredskap for ha kontroll over demonstrasjonen, skriver AFP. I tillegg er det politibusser og lastebiler som har sperret området rundt presidentpalasset.

ANKLAGET: Park Geun-hye møter anklages av Sørkoreanere for å ha latt en nær venn blande seg inn i hennes handlinger som Sør-Koreas president. Foto:

Anklaget for sekttilknytning



Misnøyen henger sammen med avsløringer om at presidentens nære venninne Choi Soon-sil har hatt stor politisk innflytelse på Parks presidentgjerning, samt presset ulike selskaper til å donere store pengebeløp til en veldedighetsstiftelse som Choi driver. Choi er pågrepet og siktet for bedrageri.

Påtalemyndigheten skal nå granske om Choi har fått tilgang til hemmeligstemplede dokumenter som kan ha gitt henne direkte innflytelse i regjeringsspørsmål.

Fredag 4. november holdt president Park en tale der hun innrømmet at skandalen helt og holdent var hennes feil. Hun avviste også påstandene om at hun og Choi skulle ha tilknytning til en sekt.

KLART BUDSKAP: Demonstrantene krever at president Park Geun-hye skal gå av. Foto: Ahn Young-joon , AP

Beklaget flere ganger



I et forsøk på å berolige demonstrantene har Guen-hye tidligere beklaget flere ganger og sagt at hun er lei seg for at hun er årsaken til folks misnøye, skriver AFP.

Hun har også stokket om på flere av sine tjenestemenn på toppen og sagt at hun er villig til å gi slipp på flere poster. Sørkoreanerne er likevel ikke overbevist og vil fremdeles at hun skal gå av.

De fleste eksperter mener hun vil være i stand til å holde seg fast og forbli i stillingen som president. Men hennes autoritet og evne til å styre er betydelig svekket.

Det er presidentvalg i Sør-Korea neste år.