Hastemøte i Sikkerhetsrådet etter at Nord-Korea sendte missil over Japan

Nye sanksjoner denne uken ser ikke ut til å stoppe Kim Jong-un. Like etter midnatt, norsk tid, sendte han et missil over Japan. I kveld samles FN sikkerhetsråd til hastemøte.

«Missiloppskytning! Missiloppskytning! Et missil ser ut til å ha blitt skutt opp fra Nord-Korea. Søk tilflukt innendørs eller under bakken.»

Slik var skrekk-beskjeden fra japanske myndigheter, som mange av landets innbyggere våknet til fredag morgen, lokal tid.

Dette er andre gang på kort tid at Nord-Korea avfyrer et missil over Japan. Denne gangen nådde det en høyde på 770 kilometer, og fløy 3.700 kilometer.

Også denne gangen var nord-koreanernes test «harmløs». Missilet passerte den nordøstre delen av de japanske øyene, før det styrtet i Stillehavet.

Men Nord-Koreas oppskyting møter sterk fordømmelse fra nabolandene og USA.

På forespørsel fra Japan og USA vil FNs sikkerhetsråd samles til hastemøte i New York fredag for å diskutere situasjonen. Det skjer klokken 21 norsk tid.

Les også: Nord-Korea truer med å gjøre USA til aske

– Fløy rett over byen

Sør-Koreas forsvar sier missilet ble avfyrt i nærheten av flyplassen Sunan utenfor rundt Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Missilet ser ut til å ha nådd både høyere og lenger enn den som ble gjennomført for rundt to uker siden.

– Jeg kan ikke si at vi er vant til dette. Jeg mener, missilet fløy rett over byen vår. Det er en ganske ubehagelig ting å høre, sier Yoshihiro Saito til nyhetsbyrået AFP.

Han jobber i fiskeindustrien i den japanske kystbyen Erimo, og tenker med gru på kollegene til sjøs, som ikke har mulighet til å komme seg til et bomberom - dersom det verste skulle skje.

USAs FN-ambassadør: – Nord-Korea trygler om krig

Saken fortsetter etter videoen

Svarte med egen missiltest

Myndighetene i både Japan og Sør-Korea kalte umiddelbart inn til krisemøter på øverste nivå.

Sør-Koreas forsvar holdt også sin egen militærøvelse som svar, bare minutter etter nabolandets oppskyting. Her ble to ballistiske missiler forsøkt skutt ut i Japanhavet, men bare én av dem lyktes, ifølge Yonhap.

Mens det ene missilet ifølge Sør-Korea skal ha hatt kapasitet til å nå området som Nord-Koreas missil ble skutt fra, sank det andre «i sjøen utenfor østkysten», opplyser en sørkoreansk tjenestemann ifølge CNN.

Det store overblikket: Slik ville en krig mellom Nord-Korea og USA sett ut (VG+)

Før missiltesten hadde Nord-Koreas statlige nyhetsbyrå gjentatt trusler fra regimet, om å senke Japan med atomvåpen, og sa at USA burde «slås ihjel som en gal hund».

Dette kom etter at FN tidligere denne uken innførte nye sanksjoner mot det lukkede landet, som et resultat av at Nord-Korea prøvesprengte det som omtales som en hydrogenbombe.

Se bildene: Slik feirer Nord-Korea atomprøvesprengningen

RASER: Sør-Koreas president Moon Jae-in (foran) på vei inn i nattens krisemøte. Foto: Yonhap / AP

Fordømmes



Japans statsminister kaller nordkoreanernes provokasjon uakseptabel og forlanger sterkere sanksjoner. Det samme gjør USAs utenriksminister Rex Tillerson. Han forlanger også sterkere lut fra landene som har innflytelse over Nord-Korea.

– Kina og Russland må vise at de ikke tolerer disse uforsvarlige missiloppskytingene ved å handle direkte og på egen hånd, sier han i en uttalelse, gjengitt av Reuters.

USAs presidentt Donald Trump har så langt ikke kommentert hendelsen.

Under hastemøtet med Sør-Koreas sikkerhetsråd sa landets president, Moon Jae-in, at dialog var umulig i en slik situasjon, og at Sør-Korea ville forsterke sin forsvarsevne, inntil sanksjonsregimet tvinger nabolandet inn på en bedre vei.

Professor om mulig amerikansk angrep: Massivt og overraskende