Nord-Irlands tidligere viseførsteminister Martin McGuinness er død, 66 år gammel. Den tidligere IRA-lederen trakk seg fra politikken i januar.

Ifølge BBC skal McGuinness ha hatt en sjelden hjertesykdom.

Sinn Féin-politikeren McGuinness var viseførsteminister i den nordirske selvstyreregjeringen fram til han trakk seg 9. januar i år. Dermed brøt regjeringssamarbeidet sammen, og det ble holdt nyvalg tidligere denne måneden.

Partiet skriver på Twitter at McGuinness døde etter kort tids sykeleie.

– Det er med stor sorg vi er blitt informert om dødsfallet til vår venn og kamerat Martin McGuinness. Han vil bli sårt savnet av alle som kjente ham, skriver partiet i en uttalelse.

McGuinness gikk fra å være IRA-kommandant til å bli en av Nord-Irlands viktigste politikere. Han ble i sin tid betegnet som «statsfiende nummer én» av britiske medier, men endret taktikk og spilte en svært viktig rolle i fredspressen i Nord-Irland som sjefforhandler for Sinn Féin da Langfredagsavtalen ble til i 1998.

Venn med erkefiende

Sammen med Gerry Adams gjorde McGuinness Sinn Féin til det største republikanske partiet i Nord-Irland. Partiet, som lenge ble sett på som IRAs politiske fløy, har et forent Irland som hovedmål.

Martin McGuinness ble viseførsteminister i 2007 og beholdt posisjonen i ti år. Da han smilende sto ved siden av førsteminister Ian Paisley, som hadde bakgrunn som svært konservativ protestantisk pastor, var det et politisk ekteskap som ble kalt "galskap" et tiår før. Men de to tidlig bitre fiendene kom tross alle spådommer svært godt overens.

Noen dager etter at McGuinness trakk seg i januar, ble det klart at han også trakk seg som leder for Sinn Féin i Nord-Irland på grunn av sykdom. Hans siste periode i regjering ble preget av samarbeidsproblemer med førsteminister Arlene Foster.

Symbolsk møte

McGuinness var utdanningsminister i den nordirske provinsregjeringen fra 1999 til 2002. Han var også valgt inn til Parlamentet i London, men som de andre parlamentsmedlemmene fra Sinn Féin møtte han ikke fordi han ikke ville sverge troskap til dronningen.

Det hadde stor symbolsk betydning da McGuinness for første gang håndhilste på dronningen under et besøk i Belfast i 2012.

– Dette handler om å rekke fram en fredens og forsoningens hånd til dronning Elizabeth, sa McGuinness foran det historiske møtet.

Nestkommanderende

Martin McGuinness ble født i Derry i Nord-Irland i 1950. Han vokste opp som ett av sju barn i enkle kår i den fattige katolske bydelen Bogside. 21 år gammel var han nestkommanderende for IRA i Derry under Bloody Sunday, der 14 sivile ble drept av britiske soldater.

I 1973 ble han pågrepet og fengslet i flere måneder etter at han ble stoppet med over 100 kilo eksplosiver og store mengder ammunisjon i bilen sin.

McGuinness sonet to fengselsstraffer og ble også dømt for å være medlem av IRA. Han sa selv at han forlot IRA i 1974.

