Frykter fredsprisen til Colombia virker mot sin hensikt

– Jeg er overrasket over at fredsprisen gikk til president Santos i Colombia , sier Tron Ljødal senioranalytiker i politiet med lang erfaring fra Colombia.

Ljødal, som er tidligere analyseleder for Organisasjonen i Amerikanske Stater (OAS) i Colombi roser Santos for hans innsats for å skape fred, men er redd for hvordan nyheten kan slå ned den sterke Nei-siden, som vant frem under folkeavstemningen nylig.

– Tidligere president Alvaro Uribe som er sentral på Nei-siden, kan oppfatte Nobelkomiteens tildeling som et stikk til ham. Det har vært et bittert politisk fiendskap mellom Santos og Uribe helt siden 2010. Det politiske initiativet ligger nå hos Álvaro Uribe fordi han må foreslå endringer i den avtalen som er fremforhandlet. Det kan være skummelt å gi et stikk til Álvaro Uribe akkurat nå. Uribe er en nærtagende, og han er mektig og kan få folk med seg, sier Ljødal.

FORTVILET: En tilhenger av fredsavtalen mellom colombianske myndigheter og FARC-geriljaen er sjokkert over resultatet av folkeavstemningen 2. oktober, der et flertall stemte nei til den fremforhandlede avtalen. Foto: Ariana Cubillos , AP

Ljødal forstår at Nobel-komiteen prøver å gi sitt bidrag til at fredsforhandlingene kommer i gang igjen etter at et flertall nylig stemte nei til det fremlagte forslaget.

– Jeg tror reaksjonene på fredsprisen kan gå begge veier. Mitt håp er at det styrker fredsprosessen. Hvis Nei-siden nå kommer med realistiske forslag til reforhandling, vil det være bedre enn det forslaget som ble nedstemt. For FARC er det bedre med en dårligere avtale med hele den colombianske staten, enn en bedre avtale med halve staten , hvor deler av den politiske eliten gjør alt den kan for å sabotere implementeringen av avtalen. Det jeg frykter er at Nei-siden og Farc ikke klarer å komme med en felles, konstruktiv plattform, sier analytikeren.

Ljødal, som har bodd åtte år i Colombia, hadde en sentral rolle da paramilitære grupper skulle demobiliseres for ti år siden. Han er usikker på hvordan Nei-siden vil reagere. Hvor mange som synes Fredsprisen er bra, og hvor mange som mener den er en provokasjon.

For tre dager siden skrev Ljødal et innlegg på NRK ytring, der han kaller fredsprisforslaget til Colombia provoserende og advarer mot å gi prisen til partene i Colombia.

– Santos fortjener all honnør for arbeidet han har gjort. Hadde prisen gått til FARC også, tror jeg det hadde blitt store problemer. Dette ville ha skapt et backlash mot fredsprosessen og mot Norge som upartisk megler. Nå håper jeg Nobelprisen faktisk bidrar til noe positivt og påvirker forhandlingene, sier senioranalytiker Tron Ljødal.

