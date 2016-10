Brende om fredsprisen: – De neste ukene blir avgjørende for om freden kan reddes

Utenriksminister Børge Brende sier han håper denne prisen bidrar til å øke presset på alle parter.

Han våknet til nyheten om Nobels fredspris i Washington DC, der han blant annet har samtaler med sin amerikanske kollega John Kerry.

– Jeg snakket akkurat med Kerry, som også gratulerer Santos, sier utenriksminister Brende.

– Frykter du at fredsprisen kan slå begge veier i forhandlingene?

– Dette er Nobelkomiteens avgjørelse. Vi gratulerer Santos og håper dette bidrar til at han får den kraften som trengs for å sy sammen noe fremover som gir grunnlag for enighet om fred. Det vil si at de som stemte nei i folkeavstemningen og FARC-geriljaen må enes om at det ikke er noe alternativ til fred, mener Brende.

SIN ANDRE FREDSPRIS: Leder for Nobelkomiteen Kaci Kullmann Five kunngjorde i dag sin andre pris som komitéleder. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Norges rolle som fredsforhandler



Norge har sammen med Colombia hatt en meglerrolle i forhandlingene som har forsøkt å gjøre slutt på den 52 år lange, blodige konflikten i Colombia. Men Brende vil ikke være med på å ta noe av æren for resultatet:

– Dette er en pris som går 100 prosent til det colombianske folk og de mange ofrene etter konflikten. Prisen skal forhåpentlig være med å sikre at det ikke blir noen ny konflikt. De neste ukene blir avgjørende for om freden kan reddes.

– Fortjener å lykkes



I en felles uttalelse i dag sier Colombias regjering og FARC-geriljaen at de er enige om at fredsavtalen skal revideres – og våpenhvilen fortsette. Børge Brende berømmer president Santos for hans enorme mot i arbeidet som førte fram til en enighet mellom FARC og regjeringen.

– Det er ikke enkelt etter 52 år å bryte et vant mønster og sette seg ned å forhandle med en gerilja. Det arbeidet er så viktig at det fortjener å lykkes.

NY UTTALELSE I DAG: Colombias regjering og den venstreorienterte FARC-geriljaen er enige om at fredsavtalen skal revideres og at våpenhvilen skal fortsette. Her er president Juan Manuel Santos med sin kone Maria Clemencia Rodriguez da de kommenterte fredsprisen i dag. Foto: Fernando Vergara , AP

