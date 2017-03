Oljetyveri står for milliardinntekter til terrorister og narko-kartell

Oljetyveri er et undervurdert problem og en trussel mot verdensøkonomien og sikkerheten, mener en forskerne bak ny studie.

Mens olje til en verdi av 1 milliard kroner blir stjålet i Mexico hvert år, gikk EU glipp av fire milliarder euro i skatteinntekter i 2012 på grunn av oljetyveri, ifølge en ny studie på oljekriminalitet.

Det skriver The Guardian, som har omtalt studien fra den amerikanske tankesmien Atlantic Council. Dette er den første store studien på globalt oljetyveri, og fokuserer på hvordan det påvirker verdensøkonomien og sikkerheten.

– Skal ikke så mye til for å hvitvaske stjålet olje

Oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt mener det mest overraskende med denne studien er at det europeiske markedet er så berørt av oljekriminaliteten.

– Vi vet jo at en del av oljetyveriet har bidratt til å holde IS i gang, men det var mer overraskende at denne handelen også er knyttet til EU i et mer omfattende omfang enn vi nok hadde forestilt oss, sier Saltvedt og utdyper.

– Hvis forskningen har rett i at en større del av drivstoffet som selges innen EU stammer fra ulovlige handel betyr det at staten har gått glipp av skattepenger.

–Hvis oljetyveri har vært et stort problem lenge, slik artikkelforfatterne av studien hevder. Hvorfor tror du denne rapporten kommer nå?

– Det kan ha noe med at det er blitt økt fokus på at terrororganisasjoner som IS baserer inntektene sine på oljetyveri, sier Saltvedt.

Hun forklarer at de mange leddene i oljeindustrien gjør det enkelt for ulovlige aktører å hvitvaske olje.

– Oljen har skiftet mange hender før den når forbrukeren i det europeiske markedet. Dette gjør det vanskelig å følge olje- og pengestrømmene, og dermed kunne fange opp hvor oljen kommer fra, og å få stoppet den ulovlige virksomheten.

Narkokartell kontrollerer 40 prosent av oljemarkedet

Ian M. Ralby som har vært med og forfatte studien hevder overfor The Guardian at oljetyveri er en multimilliard-industri som påvirker mange mennesker rundt om i verden.

– Du har narkokartell som stjeler olje fra et statlig eid oljeselskap og selger til redusert pris til fattige, sier Ralby, til The Guardian.

Avisen skriver at Zeta-kartellet kontrollerer nærmere 40 prosent av oljemarkedet i Mexico.

Ved siden av direkte økonomisk tap lister analysen opp oljesøl og dermed miljøkonsekvenser, samt finansiering av terrorgrupper og opprørsgrupper som Nigerias Niger Delta Avengers, som de største konsekvensene av denne kriminaliteten.

– Kan du lage hjemmebrent kan du raffinere olje

Nigeria er Afrikas største økonomi og produserer ifølge stipendiat ved NMBU, Camilla Houeland om lag 2,3 millioner fat olje hver dag. Det er litt mer enn det Norge produserer hver dag.

Ifølge studien skal kriminelle stjele til seg olje tilsvarende en tredjedel av Nigerias oljeøkonomi årlig.

Houeland som har olje og Nigeria blant sine ekspertområder forklarer at «bunkring» som i oljeterminologi betyr å fylle drivstoff på tankskip, i nigeriansk terminologi betyr å stjele olje. Hun mener at så mye som tre-fjerdedeler av svartebørsoljen i Nigeria går ut på det internasjonale oljemarkedet.

OLJESØL: Tyveri av olje i Nigeria fører til store miljøkatastrofer, som påvirker helsen til lokalbefolkningen. Her fra en vann ved Bodo City i Delta-regionen. FOTO: AP/Sunday Alamba, File

Oljeproduksjonen i Nigeria foregår i Niger Delta-regionen, hvor alt fra lokalbefolkning til militante grupper og internasjonale nettverk står bak oljetyveriet.

– Rørledningene ligger på kryss og tvers oppå bakken og er tilgjengelige for hvem som helst. I tillegg ligger arbeidsledigheten i regionen på mellom 30 og 40 prosent.

– Hva er det som gjør at oljetyveriet er så omfattende i Nigeria?

– Det har grobunn i misnøye og skjev fordeling, muliggjort av sterk korrupsjon og manglende statskontroll, sier Houland som mener korrupsjonen går langt opp i systemene.

– Alt fra politikere, militære, sikkerhetsvakter og trolig ansatte i oljeselskap blir bestukket.

– Hvordan anser du mulighetene for å få bukt med denne kriminaliteten?

– Den nye presidenten, Muhammadu Buhari, har varslet at han vil gjøre noe med det, men han må trå veldig forsiktig, sier Houland.

I tillegg til miljøkatastrofer og økonomisk svinn utsetter landsbybeboerne som tapper den ulovlige oljen seg for stor helsefare.

– Hvis du kan lage hjemmebrent så kan du også destillere olje, men det er et kjempefarlig og lettantennelig stoff, sier Houeland.

Påvirker verdenshandelen

Saltvedt tror ikke vi vil få bukt med oljekriminaliteten med det første.

– Etter hvert som nye substitutter for olje tar en større del av markedet, som elektrisitet og hydrogen vil olje bli mindre verdt å handle med, også på svartebørsmarkedet.

– Så fornybar energi kan bety kroken på døren for oljekriminalitet?

– Ja, men det vil ikke skje med det første, sier Saltvedt, som opplyser om at 55 prosent av oljen i verden i dag går til transport.

– Hvor stort problem er oljetyveri for verdensøkonomien?

– Når mye olje går til svartebørsmarkedet vil prisen på olje gå opp.Vi er avhengig av olje til transport av varer og når transportutgiftene går opp, går prisen på varer opp forklarer Saltvedt.