AP: Flyktningeleir bombet ved et uhell – mer enn 100 drept

Mer enn 100 mennesker skal ha blitt drept da et militærfly ved et uhell bombet en flyktningeleir. Det opplyser nigerske myndigheter ifølge nyhetsbyrået AP.

Målet skal ha vært å treffe mål knyttet til terrorgruppen Boko Haram, opplyser en talsperson for myndighetene til nyhetsbyrået.

Både flyktninger og hjelpearbeidere skal være blant de drepte.

Militærkommandør Maj. Gen. Lucky Irabor bekrefter den feilslåtte bombingen nordøst i landet, i nærheten av grensen til Kamerun. Han opplyser at hjelpearbeidere fra Leger uten grenser og Røde kors er blant de skadede.

Han forklarer at han bestilte oppdraget på bakgrunn av informasjon om hvor Boko Haram-oppreørere samlet seg, men at det er for tidlig å si hvorvidt taktiske feil er begått.