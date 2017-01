AP: Flyktningeleir bombet ved et uhell – flere titalls drept

Minst 52 mennesker ble drept og 120 skadet da et militærfly ved et uhell bombet en flyktningeleir.

Landet innrømmer å ha stått bak angrepet og kaller det feilbombing, skriver NTB. Målet skal ha vært å treffe mål knyttet til terrorgruppen Boko Haram.

En talsmann opplyser til nyhetsbyrået AP at antall drepte er dobbelt så høyt, men det er foreløpig ikke bekreftet.

Seks av de døde skal være hjelpearbeidere fra den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Generalmajoren ga ordren



Øvstkommanderende Lucky Irabor for de nigerianske styrkene i Borno bekrefter den feilslåtte bombingen nordøst i landet, i nærheten av grensen til Kamerun.

– I dag morges mottok vi rapporter om at Boko Haram-terrorister var i ferd med å samle seg i Kala Balge-området i Borno. Vi fikk koordinatene og jeg ga ordre om at fly skulle settes inn for å håndtere problemer, sier generalmajoren ifølge NTB.

– Uheldigvis ble angrepet gjennomført, men det viste seg at lokale innbyggere i Rann-området ble rammet, sier han.

Trolig ingen norske hjelpearbeidere på stedet



– Vi kan bekrefte at det så langt er funnet 52 døde etter angrepet, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk i Leger Uten Grenser i Norge til NTB.

Han kaller hendelsen for sjokkerende og helt uakseptabel.

Hjelpeorganisasjonen har folk i leiren og behandler nå sårede ved sin klinikk. Ingen av hjelpearbeiderne er norske.

– Det er ingen grunn til å tro at de norske hjelpearbeiderne vi har i Nigeria er direkte berørt av dette angrepet, sier Mørk.

Norges Røde Kors har heller ingen hjelpearbeidere nordøst i Nigeria.

– Vi har ingen norske delegater på utlån til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) der, opplyser pressevakt i Eivind Sørlie til NTB.

Tusenvis på flukt



Ifølge den nigerianske avisen Premium Times huser flyktnigleiren tusenvis av mennesker som er sendt på flukt av Boko Haram.

Minst hundre mennesker er såret og sendt til sykehus, sier en sykehuskilde til avisen.