Amerikansk hjelpearbeider bortført i Niger

FULGTE ETTER KIDNAPPERNE: Nigers innenriksminister Mohamed Bazoum (i blått) opplyser at Jeffrey Woodke enten ble tatt av medlemmer av gruppen Mujao (Bevegelsen for enhet og jihad i Vest-Afrika) eller ble overlevert til gruppen av dem som tok ham. Her er Bazoum fra tidligere i år da han besøkte en flyktningleir i landet.

Foto: LUC GNAGO, REUTERS