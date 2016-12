New Zealands statsminister går av

Statsminister John Key begrunner den overraskende avgangen med hensynet til familien.

Key sier tiden var inne for ham til å trekke seg etter å ha ledet landets regjering siden 2008.

– Dette er den vanskeligste avgjørelsen jeg noensinne har tatt, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre, sa Key på en pressekonferanse.

Med bristende stemme fortalte han at han har måttet foreta personlige ofre og at rollen som statsminister har gått ut over familien.

Det var ventet at Key ville stille til valg igjen til neste år. Key sier han ville forsikre seg om at han ikke gjorde de samme feilene som mange andre av verdens ledere har gjort og at han heller ville gi seg på topp.

Statsministeren sier partiet skal samles neste uke for å velge en ny leder.