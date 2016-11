Tsunamibølge har nådd kysten av New Zealand etter jordskjelv

En tsunamibølge har truffet nordøstkysten av sørøya på New Zealand. Innbyggerne har fått beskjed om å komme seg opp i høyden, melder sivilforsvaret.

Et kraftig jordskjelv, som ble målt til 7,4 på Richters skala, rammet New Zealand litt etter klokken 12 norsk tid. Sivilforsvaret har bedt innbyggere trekke opp i høyden umiddelbart.

Sivilforsvaret har nettopp varslet at alle må holde seg vekk fra strender og områder nær sjøen. Dette varselet gjelder hele landet.

Bølgen skal ha nådd kysten. Det er ikke meldt hvor høy den er, men det er varslet at det vil komme mange bølger i timene framover. Bølgen har truffet øya Chatham Island først.

Skjelvet rammet et område nord for byen Christchurch rett etter midnatt. Deretter kom tsunamivarselet kort tid etter. Christchurch er 12 timer foran Norge.

Satt under bordet



Nordmannen Eirik Flock bor i Nelson, drøye 400 kilometer nord for Christchurch. Han forteller til VG at de merket skjelvet også der.

«Vi merket det godt. Det var så sterkt at vi satte oss under bordet i stuen», skriver Flock i en melding til VG.

Flock er på utveksling på New Zealand, og har bodd der siden semesteret startet i høst.

Han var sikker på at veggene skulle falle ned da skjelvet kom.



«I starten opplevde jeg det som en morsom følelse, men etter flere sekunder stoppet det ikke og ble bare sterkere».

«Jeg merket det som små vibrasjoner i bakken, men denne gangen var jeg sikker på at veggene skulle falle og bakken skulle rase sammen», skriver han.

Flock bor i en vertsfamilie med fire andre. Han forteller at det ble kaos i huset da skjelvet traff.

«Det ble fort kaos og skriking for å få alle ut i stuen», skriver han.

Kraftig skjelv



Ifølge lokale medier ble skjelvet målt til 6,6 på jordskjelvskalaen. Men USGS, det amerikanske jordskjelvsenteret, har målt det til 7,4 på Richters skala, noe som er svært kraftig.

Sivilforsvaret meldte først at det var ikke var fare for tsunami.

«Alle som befinner seg nær østkysten må umiddelbart bevege seg oppover i landet», varslet New Zealands sivilforsvar på Twitter 20 minutter senere.

Skjelvet kunne så langt unna som Wellington, landets hovedstad og nest største by, på sørspissen av Nordøya.

– Vi lå og sov og våknet av at huset ristet. Det fortsatte og fortsatte, sier Tamsin Edensor, en tobarnsmor i Christchurch.

– Nå pågår det etterskjelv, legger hun til overfor AFP.

Oppdaget bølge



Tsunami kom i følge breakingnews.com etter at en bølge ble oppdaget på en varsler ved Kaikoura.

Innbyggerne har fått beskjed om å ta med seg kjæledyr hvis de kan. Sivilforsvaret råder dem til å sykle eller gå til et trygt område og at det beste er å la bilen stå.

– Klarer du ikke å komme deg vekk, bør du gå opp i andre etasje, klatre opp i et tre eller et annet høyt sted, er rådene fra sivilforsvaret.

Strømtilførselen er kuttet i et stort område og lokale medier melder om innbyggere som har rømt bygninger i frykt for at de skal rase sammen.

Senter for jordskjelvet ligger ved Hanmer Springs, nord for Christchurch.

Politiet på New Zealand melder at 111, den nasjonale nødlinjen, er nede. På sosiale medier skriver innbyggerne om flere etterskjelv.

Det hevdes at hus har kollapset i Cheviot, et lite småsted i nærheten av episenteret som også er kjent for sitt store jordskjelv i 1901.

Seks år siden sist



Det er knappe seks år siden forrige gang området opplevde et jordskjelv, 22. februar 2011, som tok livet av 185 mennesker. Den gang var det målt til 6,3 på jordskjelvskalaen.

Jo Davis som bor i Nelson, ikke langt fra skjelvets senter, sier til avisen stuff.co.nz at hun grep tak i barna og rømte huset da skjelvet kom.

– Det var evig langt, et mye lengre skjelv enn det vi hadde i 2010, sier hun.

Sivilforsvaret skriver på Facebook at beboere på kysten må forflytte seg så fort som mulig.

–Ta med deg en rømningspakke hvis du kan, ikke gå inn i risikoområdene for å få tak i eiendelene dine.

Wayne Timmo som bor i Hamilton, sier til at han hørte noe slå mot vinduene og at skjelvet føltes som en lang, roterende bevegelse.