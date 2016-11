Tsunami kan ramme om kort tid

På New Zealands sørøy har innbyggerne fått beskjed om å komme seg opp i høyden. En tsunami kan være i ferd med å bygge seg opp etter at et kraftig jordskjelv på 7,4 har rammet øya.

Skjelvet rammet et område nord for byen Christchurch rett etter midnatt. Christchurch er 12 timer foran Norge.

Ifølge lokale medier ble skjelvet målt til 6,6 på jordskjelvskalaen. Men USGS, det amerikanske jordskjelvsenteret, har målt det til 7,4 på Richters skala, noe som er svært kraftig.

Sivilforsvaret meldte først at det var ikke var fare for tsunami. 20 minutter senere kom varselet om å komme seg vekk fra kysten fordi det likevel er fare for at en kjempebølge slår inn .

– Alle som befinner seg nær østkysten må umiddelbart bevege seg oppover i landet, skriver New Zealands sivilforsvar på Twitter.

Oppdaget bølge



Tsunami kom i følge breakingnews.com etter at en bølge ble oppdaget på en varsler ved Kaikoura.

Innbyggerne har fått beskjed om å ta med seg kjæledyr hvis de kan. Sivilforsvaret råder dem til å sykle eller gå til et trygt område og at det beste er å la bilen stå.

– Klarer du ikke å komme deg vekk, bør du gå opp i andre etasje, klatre opp i et tre eller et annet høyt sted, er rådene fra sivilforsvaret.

Strømtilførselen er kuttet i et stort område og lokale medier melder om innbyggere som har rømt bygninger i frykt for at de skal rase sammen.

Senter for jordskjelvet ligger ved Hanmer Springs, nord for Christchurch.

Politiet på New Zealand melder at 111, den nasjonale nødlinjen, er nede. På sosiale medier skriver innbyggerne om flere etterskjelv.

Det hevdes at hus har kollapset i Cheviot, et lite småsted i nærheten av episenteret som også er kjent for sitt store jordskjelv i 1901.

Seks år siden sist



Det er knappe seks år siden forrige gang området opplevde et jordskjelv, 22. februar 2011, som tok livet av 185 mennesker. Den gang var det målt til 6,3 på jordskjelvskalaen.

Jo Davis som bor i Nelson, ikke langt fra skjelvets senter, sier til avisen stuff.co.nz at hun grep tak i barna og rømte huset da skjelvet kom.

– Det var evig langt, et mye lengre skjelv enn det vi hadde i 2010, sier hun.

Sivilforsvaret skriver påFacebook at beboere på kysten må forflytte seg så fort som mulig.

–Ta med deg en rømningspakke hvis du kan, ikke gå inn i risikoområdene for å få tak i eiendelene dine.

Wayne Timmo som bor i Hamilton, sier til at han hørte noe slå mot vinduene og at skjelvet føltes som en lang, roterende bevegelse.