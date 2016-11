Norske på New Zealand: - Verste vi har opplevd

Margaret Mary Hansen er på New Zealand, langt unna episenteret, men har likevel merket 40 skjelv på to og en halv time.

– Dette er absolutt det verste jordskjelvet vi har opplevd her nede. Jeg skulle til å legge meg rundt midnatt. Da begynte alt i huset å riste. Vi har kjent på mange skjelv tidligere opp gjennom årene, men ingenting i nærheten av de vi har opplevd nå, sier norske Margaret Mary Hansen som for tiden besøker sin søster i Marton nord på New Zealand.

Skjelvet rammet øya rundt klokken 12 norsk tid, midnatt på New Zealand og målte 7,8 på richters skala. Øya rammes ofte av skjelv.

En tsunamibølge som kan komme opp i tre til fem meters høyde kan treffe kysten, ifølge myndighetene på New Zealand. En tsunamibølge på over to meter er ifølge Skynews registrert nære Kaikoura på New Zealands sørøy.

– Vi hører på radioen nå at sjøen har trukket seg tilbake utenfor Wellington. Det kan tyde på at det er en tsumami på vei der. Det er utrolig skremmende. Åja, nå svinger lampene igjen her i huset, sier hun til VG.

– Katten merket det først



– Det betyr at det kommer et nytt skjelv. Vi har opplevd det mange ganger de siste to og en halv timene. Ingen har vært så sterke som det første skjelvet, men vi har opplevd rundt 40 skjelv etterpå. Vi ser det på de tre lampene i taket, som svinger, sier hun.

Det var Ringerikes Blad som først kom i kontakt med Hansen.

Hun sier de oppdaget skjelvet en halvtime før det skjedde:

– Katten begynte å mjaue. Den gikk ut og inn som om det ville lokke oss med ut av huset. Den fortsatte å mjaue. Etterpå skjønte vi at den nok har merket noe lenge før vi menneskene gjorde det, sier damen fra Hønefoss.

– Heldigvis er dette huset solid, så vi føler oss trygge, men vi står i døråpningen når skjelv treffer, for sikkerhetsskyld.

– Satte oss under bordet



Nordmannen Eirik Flock bor i Nelson, drøye 400 kilometer nord for Christchurch. Han forteller til VG at de merket skjelvet også der.

PÅ NEW ZEALAND: Eirik Flock Foto: PRIVAT

«Vi merket det godt. Det var så sterkt at vi satte oss under bordet i stuen», skriver Flock i en melding til VG.

Flock er på utveksling på New Zealand, og har bodd der siden semesteret startet i høst.

Han var sikker på at veggene skulle falle ned da skjelvet kom.



«I starten opplevde jeg det som en morsom følelse, men etter flere sekunder stoppet det ikke og ble bare sterkere».

«Jeg merket det som små vibrasjoner i bakken, men denne gangen var jeg sikker på at veggene skulle falle og bakken skulle rase sammen», skriver han.

Flock bor i en vertsfamilie med fire andre. Han forteller at det ble kaos i huset da skjelvet traff.

«Det ble fort kaos og skriking for å få alle ut i stuen», skriver han.