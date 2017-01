New Zealand: Far og datter funnet etter én måned på sjøen

Etter 26 dager drivende rundt på havet kunne Alan Langdon (46) og datteren Que (6) endelig sette beina på tørr grunn. Nå kaller faren redningsaksjonen overdrevet.

Alan Langdon og datteren skulle bare på en kort seiltur på New Zealands østkyst, da de kom ut for en storm som ødela roret til den 21 fot store katamaranen. De endte opp med å drive rundt på havet i nærmere én måned.

– Da vi endte opp uten ror hadde vi ikke så mye valg, sier Langdon til lokale medier.

Kaller leteaksjonen massehysteri



Han sier til The Age at han ikke hadde muligheter til å kontakte hjelp hverken via radio eller satellittelefon. Da de endelig drev i land i Ulladulla, på sørkysten av Australia, 2000 kilometer hjemmefra, var det etter 26 dager på havet.

Langdon var likevel overrasket over hvor stor oppmerksomhet forsvinningen deres har hatt.

– Jeg trodde folk var bekymret, men ikke at de hadde sendt ut fly, sier faren og beskriver leteaksjonen som massehysteri.

– Hun (Que) gjennomførte en 56 dagers tur før hun var ett år, så 27 dager er ikke spesielt mye. Hun har bodd på båt hele livet, sier Langdon til avisen.

Mor hyret etterforsker

Når The Age spør om hvordan datteren taklet det uplanlagte seilasen svarer han at hun hadde det bra.

– Vi hadde masse mat og så masse hvaler, sa han.

Ifølge avisen er det uklart hvorvidt dette i tillegg dreier seg om en sak om foreldreretten mellom mor og far. Far avviser dette ovenfor avisen.

Mor hyret angivelig en etterforsker for å finne datteren. Den samme som hun hyret to år tidligere da faren og datteren forsvant i Australia i forkant av et rettsmøte om omsorgsrett.

