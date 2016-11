Kraftig jordskjelv og tsunamibølge har rammet New Zealand

Minst to personer har omkommet som følge av et jordskjelv målt til 7,8 på New Zealand. Sivilforsvaret varsler at større bølger kan komme.

I områder nordøst på Sørøya må innbyggerne forberede seg på bølger opp mot en meter i høyde, ifølge landets sivilforsvar, som også ber folk om å spre ordet.

Varselet om bølger opp mot fem meter har gradvis blitt nedjustert til en meter. Deler av landet er nå utenfor tsunamifare etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet ved 12-tiden norsk tid, altså midnatt i New Zealand.

Statsminister John Key bekrefter at minst to personer har omkommet som følge av jordskjelvet, og at det vil sendes et militærhelikopter til Kaikoura, der dødsfallene har skjedd.

Samtidig skriver New Zealand Herald at skadede har kommet inn til sykehusene fra stedene Cheviot og Kaikoura.

En tsunamibølge på to meters høyde skal ha truffet kysten nord for Christchurch på Sørøya. Omkring hovedstaden Wellington har det kommet mindre tsunamibølger på omkring 50 centimeter, skriver Weather Watch.

På Twitter skriver New Zealand Herald at alle skoler mellom North Canterburry og Wellington vil holdes stengt mandag.

JORDSKJELV OG TSUNAMI: Kaikoura City er hardest rammet av det kraftige skjelvet og tsunamien. Skadede blir nå flydd til sykehus og det er rapportert om flere sammenraste hus. Det var her en bølgemåler fanget opp at en tsunami kunne være på vei. Foto: Wikipedia

Ifølge samme avis har hus rast sammen i Kaikoura. Det har i tillegg vært minst 45 etterskjelv etter det store skjelvet, som var svært kraftig. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGeological Survey målte det til 7,8 på Richters skala.

Kort tid etter kom tsunamivarselet. Et styrke 7,8-skjelv er såpass kraftig at det vil, ifølge Richters skala, føre til omfattende skader.

Bygninger i området er konstruert for å tåle skjelv. Det vil trolig gjøre at kiwiene som innbyggerne kalles, vil våkne opp til mindre ødeleggelser en et nå kraftig skjelv vil føre til i mindre jordskjelvsikrede land.

Det forrige store skjelvet rammet byen Christchurch i 2011 og 185 mennesker mistet livet.

Tsunamivarslet gjorde at sivilforsvaret ba innbyggere på østkysten av Sørøya, Nordøya og Chatham-øyene om å komme seg til høyereliggende strøk umiddelbart og helst gå eller sykle.

Ved 14-tiden norsk tid gikk det ut et nytt varsel fra Sivilforsvaret om at alle må holde seg vekk fra strender og områder nær sjøen. Dette varselet gjelder nå hele landet.

En bølgen skal ha truffet øya Chatham Island først. Men det er ikke meldt hvor høy den er. Øya ligger 900 kilometer øst for Sørøya.

SØKER UT: Innbyggerne i Wellington har trukket ut i gatene. Byen ligger sør på nordøya. På den andre siden av Cook stredet er sørøya rammet av jordskjelv. En tsunamibølge er på vei mot land. Ingen vet hvor høy og kraftig den vil være. Foto: EPA/ROSS SETFORD

Skjelvet rammet et område nord for byen Christchurch rett etter midnatt. Christchurch er 12 timer foran Norge.

VEKK FRA KYSTEN: Innbyggerne på Chatham Island, øst for New Zealand, har fått beskjed om å komme seg vekk fra kysten umiddelbart. Dette er stedet der tsunamien skal treffe først. Foto: Wikipedia

Ifølge lokale medier ble skjelvet først målt til 6,6 på jordskjelvskalaen. Men USGS, det amerikanske jordskjelvsenteret, målte 7,8 på Richters skala, noe som er svært kraftig.

Sivilforsvaret meldte først at det var ikke var fare for tsunami. Så fanget en tsunamivarsler opp en bølge og alarmen gikk:

Ifølge breakingnews.com var det en varsler ved kystbyen Kaikoura ikke langt fra jordskjelvets senter, som oppdaget at en bølge var på vei.

«Alle som befinner seg nær østkysten må umiddelbart bevege seg oppover i landet», varslet New Zealands sivilforsvar på Twitter ved 13-tiden norsk tid.

Skjelvet kunne merket så langt unna som Wellington, landets hovedstad og nest største by, på sørspissen av Nordøya.

– Vi lå og sov og våknet av at huset ristet. Det fortsatte og fortsatte, sier Tamsin Edensor, en tobarnsmor i Christchurch.

– Nå pågår det etterskjelv, legger hun til overfor AFP.

HER RAMMET DET: Stjernen viser senteret for skjelvet som skjedde på sørøyas østkyst. KART: Det amerikanske jordskjelvsenteret

Innbyggerne har fått beskjed om at det er tryggest å søke høyereliggende områder lokalt og la bilen stå. De er oppfordret til å ta med seg kjæledyr hvis de kan. Sivilforsvaret råder dem til å sykle eller gå til et trygt område.

– Klarer du ikke å komme deg vekk, bør du gå opp i andre etasje, klatre opp i et tre eller et annet høyt sted, er rådene fra sivilforsvaret.

Strømtilførselen er kuttet i et stort område og lokale medier melder om innbyggere som har rømt bygninger i frykt for at de skal rase sammen.

Senter for jordskjelvet ligger ved Hanmer Springs, nord for Christchurch.

Politiet på New Zealand melder at 111, den nasjonale nødlinjen, er nede. På sosiale medier skriver innbyggerne om flere etterskjelv.

Det hevdes at hus har kollapset i Cheviot, et lite småsted i nærheten av episenteret som også er kjent for sitt store jordskjelv i 1901.

Det er knappe seks år siden forrige gang området opplevde et jordskjelv, 22. februar 2011, som tok livet av 185 mennesker. Den gang var det målt til 6,3 på jordskjelvskalaen.

Jo Davis som bor i Nelson, ikke langt fra skjelvets senter, sier til avisen stuff.co.nz at hun grep tak i barna og rømte huset da skjelvet kom.

– Det var evig langt, et mye lengre skjelv enn det vi hadde i 2010, sier hun.

Sivilforsvaret skriver på Facebook at beboere på kysten må forflytte seg så fort som mulig.

–Ta med deg en rømningspakke hvis du kan, ikke gå inn i risikoområdene for å få tak i eiendelene dine.

Wayne Timmo som bor i Hamilton, sier til at han hørte noe slå mot vinduene og at skjelvet føltes som en lang, roterende bevegelse.