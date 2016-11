Jordskjelvekspert: – New Zealand har hatt flaks!

Jordskjelvet på New Zealand hadde potensialet til å ta livet av 100.000 mennesker, mener Norges fremste jordskjelvekspert, Dominik H. Lang.

– Det ser ut som om de har hatt flaks. Episenteret traff et meget lite befolket område, hvor det bare bor 11.000 innbyggere på 8600 kvadratkilometer; det er bare småsteder der, sier Lang, som er sjef for jordskjelvavdelingen ved Norsar på Kjeller, som måler styrken på jordskjelv.

– Dette var det 4. sterkeste jordskjelvet i New Zealands historie, med potensialet til å ta livet av 100.000 mennesker, sier han.

Jordskjelvet, som målte 7,8 på Richters skala, rammet et område nord for byen Christchurch rett etter midnatt, lokal tid. Statsminister John Key bekrefter at minst to personer har omkommet som følge av det kraftige jordskjelvet.

GJENSTANDER STRØDD: Gjenstander ligger strødd på gulvet til folk etter det kraftige jordskjelvet som rammet Wellington i New Zealand, November. Foto: Stringer , Reuters

– Det var så sterkt at også folk på nordøya på New Zealand kjente det ristet godt?

– Ja, det var som sagt et av de sterkeste de har opplevd. Husk at dette er et land som opplever skjelv veldig ofte; det betyr at bygningene er tilpasset skjelv. Det bidrar også til at skadene er lavere enn om skjelvet treffer et område som ikke har hatt skjelv på år eller tiår.

Ingen tegn til voldsom tsunami

Søndag ettermiddag norsk tid sendte sivilforsvaret på New Zealand ut tsunamivarsel for østkysten av Sørøya, og meldte deretter at den første bølgen skal ha nådd den nordlige delen av kysten på Sørøya.

«Bølger kan fortsette de neste timene», skrev sivilforsvaret på Twitter.

Innbyggerne på østkysten av Sørøya, Nordøya og Chatham-øyene ble derfor bedt om å holde seg unna lavereliggende områder og søke tilflukt i høyden.

NEDJUSTERT: Faren for tsunami er ikke like stor for alle området lenger, ifølge sivilforsvaret som har nedjustert varselet. Kilde: Sivilforsvaret på New Zealand

Først ble det varselet om bølger opp mot fem meter, men klokken 18 norsk tid ble dette varselet nedjustert. Sivilforsvaret skriver nå at enkelte områder på sørøya ved Christchurch må fortsatt forberede seg på tsunamier på opp mot tre meter i høyde, men andre kystområder er nå trygge å returnere til.

Seniorforsker Trine Dahl-Jensen ved GEUS mener imidlertid at det er ingenting som tyder på at en stor tsunami vil følge det kraftige jordskjelvet på New Zealand, skriver NTB.

– Det var et meget stort jordskjelv, som potensielt kan være ødeleggende, men det er ingenting som tyder på at det vil oppstå en større tsunamibølge, sier Dahl-Jensen ved GEUS om skjelvet som målte 7,8.

Ved 14-tiden norsk tid gikk det ut et nytt varsel fra Sivilforsvaret om at alle må holde seg vekk fra strender og områder nær sjøen. Dette varselet gjelder nå hele landet.

RUINER: Deler som har falt av bygninger etter jordskjelvet som rammet Christchurch i New Zealand. Foto: Marty Melville , AFP

Bor i mest utsatt område



VG har vært i kontakt med Brigit Beattie, som bor i området som er hardest rammet av jordskjelvet og tsunamien: Hun bor i Christchurch og har familien sin boende i byen Kaikoura, hvor tsunamien har slått inn.

– Jeg bor i nær sentrum i Christchurch og det har vært lite skader rundt oss, av det vi kan se hittil, sier hun.

– Ifølge New Zealand Herald har hus rast sammen i Kaikoura.

– Vi har hatt kontakt med familie og venner nær episenteret. De melder om mindre skader på veier og at de er trygge. Vi har venner langs kysten som melder at de har gått opp i høyden etter tsunamivarselet. Det meldes fortsatt om to meters bølger, men foreløpig er det ikke meldt om noen store konsekvenser.