Bilsjåfør satt sjokolade fast i halsen og stupte ned 35 meter lang skrent i New Zealand

Utrolig nok ble hverken sjåføren eller hans mor alvorlig skadet i ulykken.

Mannen i 40-årene og hans mor i 60-årene var på vei til Hawke's Bay-regionen på Nordøya da ulykken skjedde tirsdag, skriver nyhetssiden Stuff.

Lokalt politi opplyser at sjåføren satt sjokolade fast i halsen mens han kjørte, og at han derfor svingte av veien.

Bilen skrenset imidlertid av veien, kjørte inn i noen trær og stupte 35 meter ned en skrent før den havnet i elven Waipunga langs veien mellom Taupo og Napier.

– Vi er forbauset over hvordan de overlevde dette, sier politibetjent Grant Marshall til nettstedet.

– Det er ganske stor skade på trærne nedover skrenten, og det eneste jeg kan tenke meg er at trærne har dempet fallet, sier Marshall.

Sjåføren har opplyst til politiet at han ble slått bevisstløs i sammenstøtet, men at han klarte å komme seg ut av bilen og opp til veien igjen, der han fikk stanset en forbipasserende bil.

Personer på stedet sørget for å redde sjåførens mor ut av bilen. De to ble behandlet for lettere skader på sykehus.