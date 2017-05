Richard Rojas (26), som kjørte på 23 mennesker på Times Square i New York, sier han ikke husker hva som skjedde.

New York Post har møtt Rojas i fengselet hvor han forteller at han var klar over at han var i ferd med å miste forstanden.

– Jeg forsøkte å få hjelp, sier han til avisen.

– Jeg ville få orden på livet mitt, skaffe meg jobb og få en kjæreste, fortsetter han.

Rojas har bakgrunn fra militæret og hevder han snakket med en rådgiver ved et lokalt senter for krigsveteraner.

– Han sa han skulle ringe meg på mandag. Den dagen har ikke kommet ennå, forteller Richard Rojas.

Meide ned 23 personer



Da han fortsatt ikke hadde hørt fra rådgiveren torsdag i forrige uke satte 26-åringen seg inn sin rødbrune Honda Accord i Bronx og satte kursen mot Manhattan. Han kjørte først sørover på Seventh Avenue, før han tok en u-sving og kjørt nordover mot Time Square i feil kjøreretning.

Han vrengte opp på fortauet og meide ned 23 mennesker.

DREPT: Alyssa Elsman (18) var på besøk i New York sammen med lillesøster og mamma. Foto: Privat

Alyssa Elsman (18) fra Michigan var på besøk i New York sammen med lillesøsteren og moren da hun ble drept av Richard Rojas. 22 personer ble påført alvorlige skader.

– Jeg vil si unnskyld til ofrenes familier ... Og jeg vil si unnskyld til mamma, sier Rojas.

Prøver som ble tatt av ham etterpå viste at han var påvirket av marihuana, som var smurt inn med fensyklidin, også kalt PCP eller englestøv. Det er et stoff som fremkaller hallusinasjoner

– Det siste jeg husker er at jeg satt i bilen, forteller Rojas.

– Så våknet jeg opp i fengsel ... Jeg var livredd, legger han til.

Forbannet



Etter å ha krasjet i en sperring ved Time Square tok Richard Rojas seg ut av bilen og begynte å løpe. Han ble lagt i bakken av en tilfeldig personer. Ifølge øyenvitner skal han etterpå ha ropt til politiet: «Dere skulle skyte meg».

Faren til drepte Alyssa ble forbannet da han hørte hva Rojas sa i fredagens fengslingsmøte.

– Hvis det hadde vært en ulykke, så jeg ha tilgitt ham. Men det faktum at han var ruset og at han også i retten i dag sa: «Jeg ønsket å drepe alle». I tillegg ønsket han å begå selvmord ved å bli drept av politiet, da er det planlagt, mener Thomas Elsman.

– Han visste hva han gjorde, og jeg bryr meg ikke om hva som skjer med ham, fortsetter Alyssas far.

Richard Rojas er foreløpig bare siktet for forsettlig drap.