New York Times: Trump sa til russerne at Comey var en skrulling

Donald Trump skal ha fortalt russere på besøk i Det hvite hus at James Comey var gal, og at sparkingen av FBI-sjefen lettet trykket, ifølge New York Times.

– Jeg sparket nettopp FBI-sjefen. Han var gal, en skikkelig skrulling (nut job), sa Trump ifølge et dokument som The New York Times refererer til.

Avisa har fått tilgang til dokumentet via en ikke navngitt amerikansk tjenestemann.

– Jeg var under stort press på grunn av Russland. Det har avtatt. Jeg er ikke under etterforskning, skal Trump ha sagt videre.

Samtalen skjedde dagen etter at Trump sparket Comey, da han hadde besøk av blant andre Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på Det ovale kontor.

I følge The New York Times styrker samtalen, som fant sted 10. mai, mistaken om at Trump ga Comey sparken primært på grunn av FBIs etterforskning av mulige bånd mellom Trump-kampanjen og russiske agenter.

Dokumentet fra Det hvite hus som inneholdt Trumps kommentarer skal være basert på notater tatt på presidentens kontor under møtet.