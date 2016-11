Making a Murderer: Løslatelse av Brendan Dassey utsatt

Livstidsdømte Brendan Dassey (27), kjent fra dokumentarserien «Making a Murderer», kan likevel ikke prøveløslates.

Det har en føderal ankedomstol i Chicago avgjort, melder NTB.

Mandag kom nyheten om at en føderal dommer hadde avgjort at 27-åringen skulle slippe ut av fengsel i påvente av en ankesak mot ham.

Statsadvokaten i Wisconsin anket imidlertid prøveløslatelsen og har nå fått medhold.

Husker du detaljene? Dette er saken

Dassey har sittet fengslet i nesten ti år, dømt til livsvarig fengsel for drapet på 25 år gamle Teresa Halbach i 2005. Saken fikk enorm oppmerksomhet i fjor på grunn av dokumentarhiten «Making a Murderer» fra Netflix.

I august ble livstidsdommet opphevet av den samme dommeren som besluttet prøveløslatelse mandag, William E. Duffin. Dassey har likevel blitt sittende bak lås og slå. Betingelsen for løslatelsen i august var nemlig at saken ikke ble anket av påtalemyndigheten innen 90 dager, noe delstaten Wisconsin bestemte seg for å gjøre.

Likevel mente den føderale dommeren at Dassey kunne prøveløslates på strenge vilkår og han kunne avvente neste rettssak i nogenlunde frihet.

Fikk du med deg? Netflix bekrefter ny sesong av «Making a Murderer»

Dassey innrømmet i 2007 å ha hjulpet sin onkel Steven Avery å utføre voldtekten og drapet av Teresa Halbach. Den gang var Dassey 16 år gammel. Vitneforklaringen hans var en viktig del av påtalemyndighetens sak, men ifølge opphevelsesdommen fra august ble vitneforklaringen gitt ufrivillig.