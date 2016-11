Making a murderer: Brendan Dassey løslates

Livstidsdømte Brendan Dassey ble verdenskjent i dokumentarserien «Making a murderer». Nå skal han løslates.

Mandag undertegnet en føderal dommer en avgjørelse som beordrer Brendan Dassey løslatt under tilsyn, skriver den lokale nettavisen WBAY.

Han har sittet inne i nesten ti år, dømt til livsvarig fengsel for drapet på 25 år gamle Teresa Halbach i 2005. Saken fikk enorm oppmerksomhet i fjor på grunn av dokumentarhiten «Making a murderer» fra Netflix.

I august ble denne dommen opphevet, men Dassey har sittet bak lås og slå inntil nå.

Dassey innrømmet i 2007 å ha hjulpet sin onkel Steven Avery å utføre voldtekten og drapet av Teresa Halbach. Dassey var da 16 år gammel. Vitneforklaringen hans var en viktig del av påtalemyndighetens sak, men ifølge opphevelsesdommen fra august ble vitneforklaringen gitt ufrivillig. Den er signert dommer William E. Duffin.

Det er samme dommer som nå beordrer Dassey løslatt. Dette under en rekke vilkår. Han skal få hjelp til å komme tilbake til et normalt liv av sosialarbeidere og tilsynsverger. I tillegg er det store begrensninger for hvor han kan bo, hvor han kan reise og hva han kan foreta seg.

Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen fra august, men Dassey for nå avvente neste rettsak i relativ frihet.

Selv om ingenting er avgjort har familiens støttespillere tatt løslatelsen som en seier. Onkelens advokat Kathleen Zellner kommenterte avgjørelsen på Twitter: