Neshornet Vince skutt og drept i fransk dyrehage

Krypskyttere skal ha drept det fire år gamle hvite neshornet for så å forsyne seg med hornene.

Dette er første gang noe slik har hendt i Europa, skriver BBC om ugjerningen som fant sted natt til tirsdag i dyrehagen Thoiry Zoo utenfor Paris.

Dyrepassere fant det døde og lemlestede dyret i innhegningen sin tirsdag morgen. Det ene hornet skal ha blitt saget av, mens det andre var halveis av. Neshornet hadde tre skudd i hodet. Inntrengerne ble trolig skremt før de rakk å få med seg også det andre hornet.

De to andre hvite neshornene i dyrehagen, ble ikke angrepet. Vince ble født i en dyrehage i Nederland for fire år siden og kom til Frankrike i 2015.

Les om farlig snikskytterrekord: Denne myten gjør neshornet attraktivt

De utrydningstruede neshornene lever et farlig liv. Hornene omsettes illegalt for høye summer. De fleste av verdens ville neshorn lever i Sør-Afrika. Landet har lenge kjempet for å dempe nedslaktingen av dyrene med de ettertraktede hornene.

Les også: Fikk 40 års fengsel for ulovlig neshornjakt

I Asia, og spesielt i Vietnam, står hornene høyt i kurs. Der brukes de til alt fra potensmiddel, og til og med mot fyllesyke, magsemerter og influensa.

Hornet er laget av kreatin, et stoff som også finnes i menneskenegler.

Lest denne? Her flys neshornene i sikkerhet

Det sørafrikanske neshornet Hope ble verdenskjent da hun i 2015 overlevde et grufullt angrep fra krypskyttere, som hugget av hornene hennes og deler av ansiktet.

Organisasjonen Saving the Survivors sto bak en rekke medisinske inngrep på Hopes ødelagte ansikt, etter at neshornet i april i fjor ble funnet alvorlig såret i provinsen Eastern Cape. Da hadde hun vandret rundt i flere dager etter å ha blitt angrepet av krypskyttere. I 2016 døde Hope.

Les også: Bare fire nordlige hvite neshorn igjen i verden

Les: Håp for det svært sjeldne neshornet på Java