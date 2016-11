Neshornet Hope er død

Det sørafrikanske neshornet Hope, som fikk sitt navn etter at hun i 2015 overlevde et grufullt angrep fra krypskyttere som hogget av hornene hennes og deler av ansiktet, er død.

Organisasjonen Saving the Survivors sto bak en rekke medisinske inngrep på Hopes ødelagte ansikt, etter at neshornet i april i fjor ble funnet alvorlig såret i provinsen Eastern Cape. Da hadde hun vandret rundt i flere dager etter å ha blitt angrepet av krypskyttere.

Mandag opplyste organisasjonen at Hope er død. Dødsårsak oppgis til å være en bakterieinfeksjon i tarmsystemet.

Organisasjonen hadde alliert seg med en rekke villmarksveterinærer for å rekonstruere neshornets ansikt. Hope fortjente behandling så lenge det var håp om forbedring og muligheter for at hun kunne få unger, ble det sagt.