To klatrere omkom i Mount Everest - inder savnet

Etter ras på Mount Everest stilles det spørsmål ved om bestigningen av fjellet har blitt enda farligere. I dag gikk nye liv tapt.

En amerikaner og en slovaker døde søndag, mens en inder er savnet. Det er tredje og fjerde dødsfall den siste måneden, og nå stilles det spørsmål ved sikkerheten for klatrerne som prøver å bestige Mount Everest, verdens høyeste fjell på 8848 meter.

Søndag formiddag ble 50 år gamle Roland Yearwood fra Alabama i USA meldt omkommet. Han forsvant på ca. 8400 meters høyde i et område som kalles «dødssonen», kjent for den tynne luften. Det er klatreselskapet Everest Parivas som sponset den omkomne klatreren, som melder om dødsulykken, ifølge Reuters.

Få timers mellomrom

Omstendigheter rundt dødsfallet er ennå ikke kjent. Det er også uklart om mannen var på vei ned eller opp fjellet. Yearwood var med i et følge på 16 klatrere ledet av den amerikanske klatreren Dan Mazur, og klatret sørøstsiden fra den nepalske siden av fjellet.

Bare timer senere ble det meldt om et nytt dødsfall. En 50 år gammel mann fra Slovakia skal ha fått alvorlig høydesyke nær South Col søndag ettermiddag, ifølge talsmenn fra base camp, melder The Himalayan.

Han ble dårlig nær «balkongen» og skal ha omkommet like etter at han steg ned fra South Col sammen med sine medklatrere. Det jobbes nå med å få fraktet avdøde ned til en lavere liggende leir.

Indisk mann savnet

Meldingen om dødsfallet kommer bare en dag etter at den indiske klatreren Ravi Kumar ble savnet i samme område i forbindelse med at han var på vei ned fra fjellet. Kumar kom bort fra sin guide nær et sted kalt «balkongen» på lørdag. Tre sherpaer har blitt sendt for å lete etter Kumar, foreløpig uten hell.

30. april falt en berømt sveitsisk klatrer i døden nær Mount Everest under forberedelser til å bestige fjellet. En 85 år gammel nepalsk mann døde i basecamp tidligere samme måned mens han forsøkte å sette rekord som verdens eldste Mount Everest-klatrer, melder Reuters.

SØRGER: Familien til den avdøde nepalske klatreren Min Bahadur Sherchan legger det nepalske flagget på kisten. 85-åringen døde på base camp da han forsøkte å bli verdens eldste til å bestige Mount Everest 7. mai i år. Foto: Niranjan Shrestha/AP

«Hillary step» borte

Tidligere i uken bekreftet en britisk klatrer at fjellveggen «Hillary Step», oppkalt etter mannen som først besteg Mount Everest Sir Edmund Hillary, er rast, melder BBC.

Det har lenge vært mistanke om at den 12 meter høye fjellveggen på den sør-østlige fjellryggen, som av mange er sett på som den siste store utfordringen før toppen, er rast sammen. Etter at den britiske klatreren Tim Mosedale nådde området 16. mai, la han ut en Facebook-melding som bekreftet mistanken:

«Det er offisielt - Hillary Step finnes ikke mer».

Det diskuteres nå om at den sammenraste fjellveggen gjør bestigningen av verdens høyeste fjell enda farligere. Nepal har godtkjent 371 klatrere under årets sesong som avsluttes i mai.

