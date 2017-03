Rapport: Kvinner tvinges til å selge egen hud til penis-operasjoner

Myndighetene i Nepal gransker påstandene om at fattige kvinner i landet tvinges til å selge sin egen hud til bruk i kosmetiske operasjoner som penisforlengelser og brystforstørrelser.

De oppsiktsvekkende opplysningene kommer frem i en rapport fra den indiske journalisten Soma Basu, publisert på nettsiden Voice of Youth,

Nepals sosialminister Kumar Khadka understreker overfor nyhetsbyrået Reuters at myndighetene tar opplysningene på største alvor.

– Vi er sjokkerte over det som kommer frem i denne rapporten. Vi vil nå etterforske påstandene, og dersom dette er riktig vil vi gjøre alt vi kan for å stanse denne motbydelige kriminaliteten og straffe de ansvarlige, sier Khadka.

– Dopet ned

Ifølge rapporten tvinges kvinnene til å selge 130 kvadratcentimeter av huden på ryggen til bruk i kosmetiske operasjoner. Hudstykkene selges til patologiske laboratorier i India, før det blir eksportert videre til amerikanske selskaper som lager ferdige produkter til det globale kirurgimarkedet, melder Reuters. Prisen for hudstykket skal være rundt 1200 kroner.

Omfanget av den ulovlige virksomheten er uklart, men i sin kartlegging har Soma intervjuet en rekke kvinner som står åpent frem med sine historier.

Flere av de navngitte kvinnene som er intervjuet i rapporten forteller at de har blitt dopet ned før huden deres har blitt fjernet, mens andre forteller om grove trusler mot familiemedlemmer for å presse dem til å gi fra seg hud.

Menneskehandel

Ifølge tall fra Unicef blir nesten 12.000 kvinner og barn i Nepal ofre for menneskehandel hvert år, og utnyttet som arbeidskraft i gruver og fabrikker eller i prostitusjon. Mange blir også fraktet over grensen til nabolandet India.

Les også: UNICEF frykter katastrofe for barn i Nepal

Også omfattende salg av menneskelige organer er tidligere rapportert, men det er første gang det dokumenteres salg av hud, melder Reuters.

En rapport fra det amerikanske utenriksdepartementet fastslår at det er store svakheter i nepalske myndigheters arbeidet mot menneskehandel, og viser blant annet til at politiet ved flere anledninger skal ha pågrepet ofre for menneskehandel og ført dem tilbake til dem som har holdt dem fanget.

Kvinneaktivister i Nepal krever nå at myndighetene etterforsker opplysningene i rapporten, og øker sin innsats mot menneskehandel.

– Myndighetene må ta dette på alvor, og beskytte kvinnene i landet, hvis ikke vil enda flere kvinner bli ofre for denne kyniske utnyttelsen av deres hud og organer, sier Sunita Danuwar i organisasjonen Shakti Samuha, som hjelper ofre for menneskehandel.