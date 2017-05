Norske Vibeke (43) reddet liv på Mount Everest – så klatret hun verdens høyeste fjell

Vibeke Andrea Sefland har besteget to av verdens høyeste fjell den siste uken. Men da hjelpearbeideren hørte om klatrere i nød, avbrøt hun toppstøtet for å redde liv.

Den erfarne norske klatreren fra Kristiansand ble torsdag eveakuert ut fra Base Camp i Mount Everest etter en dramatisk uke.

Tidligere i år er minst seks klatrere bekreftet omkommet i sine forsøk på å nå toppen av Mount Everest (8848 moh). Da betyr det mye å kunne være med og redde liv.

– Jeg er vanvittig glad for at alt endte godt, sier Sefland på telefon til VG fra Katmandu.



TOPP NUMMER TO: Her er Vibeke Andrea Sefland på toppen av verdens høyeste fjell. Foto: PRIVAT

I løpet av syv dager har Vibeke Andrea Sefland (43) besteget to av verdens høyeste fjell. 16. mai nådde hun toppen av Lhotse (8516 moh), og syv dager senere nådde hun toppen av Mount Everest.

Dårlig vær gjorde at gruppa ble liggende og vente flere dager i camp 2, og turen mellom camp 3 og 4 tok over 13 timer. Til tross for at de var slitne bestemte de seg for å gjøre et forsøk på å nå toppen etter bare fire timers hvile.

Etter fire timers klatring fikk de en ny beskjed: Et team med en pakistansk klatrer og en sherpa er i krise.

Snur for å redde liv



For hjelpearbeideren Vibeke Andrea Sefland var det ingen tvil: De avbrøt toppstøtet for å redde liv. De fikk fraktet de to ned i trygghet, og jobbet det meste av dagen med førstehjelp.

«Jeg er såååå glad for at vi reddet livet deres!!!!», skriver Sefland i den første meldingen til vennene på Facebook.

Sefland uttryker stor gleder for at hun og sherpaen prioriterte som de gjorde.

– I en slik situasjon er det helt etter min filosofi og levemåte å redde liv når man kan, sier hun til VG.

REDDET: Teamet jobber på spreng med å redde liv etter at to klatrere ble hjulpet ned til leir 4. De har senere fått vite at både klatreren og sherpaen overlevde. Foto: PRIVAT

Samme kveld bestemmer Sefland og en ny sherpa seg for å gjøre et nytt forsøk. Klokken 21.30 begynner de på det siste stykket opp og klokken 11 neste morgen når de toppen av Mount Everest - i full storm. De to var da helt alene. Den nærmeste gruppen mennesker var to timers klatretur unna.

– Det var helt absurd. Vi satt der på toppen av verden uten at noen andre forstyrret oss, og utsikten var rett og slett helt vanvittig, forteller 43-åringen.

Fire funnet døde onsdag

Samtidig satt familien i Norge og venner i mange land og fryktet det verste. Onsdag opplyste nepalske myndigheter at fire klatrere var funnet døde i et telt i leir 4. Torsdag kom kontrabeskjeden fra myndighetene om at ingen klatrere fra årets ekspedisjoner er savnet.

– Vi trodde vi skulle høre fra Vibeke på søndag, og så kom nyhetene fra Nepal. Det var noen vonde timer – og en enorm lettelse da jeg fikk en melding av henne tidlig i går, sier venninnen Irene Salice til VG torsdag.

Vibeke Andrea Sefland har også lagt ut en melding på Facebook der hun takker for alle meldinger og hilser alle som har bekymret seg. Hun ble rørt da hun endelig fikk tilgang til en telefon, og skjønte hvor mange som faktisk fulgte med og ventet på livstegn fra henne.

– Det er fantastisk å se hvor mange som bryr seg. Nå gleder jeg meg til å komme hjem og gi litt tilbake til dem, sier hun.



Da jordskjelvet rammet

Det er ikke første gang Vibeke Andrea Sefland har opplevd dramatikk på Mount Everest. Da jordskjelvkatastrofen rammet Nepal i 2015, befant hun seg mellom camp 1 og camp 2 på Mount Everest.

– Vi var på vei til Camp 2 da det begynte å dundre fra alle sidene. Det drønnet noe helt vanvittig, og vi så ingenting. Hele isbreen dirret, og det var som å stå i en liten robåt i kraftig sjø. Så ble vi slått i bakken av en kraftig trykkbølge, fortalte hun i et intervju med VG.

Teamets medisinske ansvarlig i Base Camp, Marisa Eve Girawong, omkom i jordskjelvet.

Sefland valgte å bli igjen i Base Camp for å hjelpe til i de rammede områdene, og har brukt mye av fritiden og oppsparte midler på å hjelpe jordskjelvofre i Nepal. De siste årene har hun vært mer der enn i Norge, og ved hjelp av folk som har gitt penger til ulike innsamlingsaksjoner, har hun bygd opp flere skoler, landsbyer og helsestasjoner.

– Jeg har blitt et bedre menneske etter jordskjelvet. Dette har blitt livet mitt, og det er stort å få bidra. Den følelsen det gir meg er en belønning som ikke kan beskrives, sier hun.

Jobber i katastrofeområder

Klatreren hviler nå ut i Nepals hovedstad Katmandu. Men allerede mandag er hun tilbake på jobb i Forsvarets sanitet. Til høsten bærer det ut på nye utenlandsoppdrag, denne gangen for FN i Sør-Sudan.

– Det å jobbe i kriserammede områder gir meg energi. Jeg får en følelse av at det virkelig er verdifullt at jeg eksisterer, at det er nyttig at jeg lever, forteller hun.

Til tross for at Sefland nå nettopp har besteget to av verdens høyeste topper på én uke, har hun ingen planer om å gi seg. Vill og vakker natur er bare en av grunnene til at 43-åringen sier vil fortsette å oppsøke utfordrende situasjoner.

– Der andre kanskje blir livredde synes jeg heller at det er spennende. Jeg får et helt annet fokus, og jeg oppsøker slike situasjoner fordi det er spennende å få kroppen til å takle alt sammen, sier sørlendingen.