Funnet i live etter å ha vært savnet 47 dager i Himalaya

Taiwanske Liang Sheng-yueh (21) ble funnet onsdag etter å ha vært savnet siden 10. mars. Han ble funnet ved siden av sin døde kjæreste, som omkom bare tre dager før.

Kjæresteparet, Liang Sheng-yueh (21) og Liu Chen-chun (18), la ut på fotturen i Himalaya den 8. mars, og ble meldt savnet to dager senere, skriver The Guardian.

Paret skal, ifølge Time, ha lagt ut på turen alene, tross råd fra turoperatøren om å hyre inn en lokal guide.

Redningsmannskaper forteller at de fant paret i Dhading regionen, som ligger i sentrale Nepal, der de hadde vært fanget i en avsidesliggende dal i syv uker.

Fanget på fjellhylle



Ifølge Sky News skal paret ha blitt fanget i en snøstorm og mistet retningen.

En av redningsarbeiderne opplyser, ifølge The Guardian, at paret skal ha fulgt en elv nedover fjellet i håp om å til slutt nå en landsby. På vei nedover fjellsiden skal de ha blitt fanget på en fjellhylle nær kanten av et fossefall, og ikke klart å klarte opp igjen.

MISTET 30 KILO: Liang Sheng-yueh skal ha gått ned mye i vekt i løpet av sine 47 dager savnet i Himalaya. Det ene beinet hans skal også ha vært infisert av maggot. Liang er under behandling på et sykehus i Katmandu. Foto: Prakash Mathema , AFP

– Han sov da vi fant dem. Vi var veldig overrasket over å finne ham i live, sier redningsarbeider Madhav Basnyat.

– De hadde vært fanget her i 47 dager, fortsetter han.

Overlevde på nudler og poteter

Kjæresteparet skal ha overlevd på poteter og nudler frem til de gikk tom og måtte klare seg med vann. Liu døde bare tre dager før redningsmannskapene nådde frem, mens Liang hadde klart seg, på tross av matmangelen.

Legene som behandlet Liang etter redningen opplyste at han hadde mistet 30 kilo, og at det myldret av maggot i hans høyre bein.

Liang er nå være innlagt på sykehus i Katmandu, hvor han ble brakt i helikopter fra funnstedet på 2600 meter over havet.

Våren er en populær tid å bestige Nepals snødekte topper, og trekker over 150 000 fotturister mot Annapurna- og Everestregionen hvert år.