Fire klatrere funnet døde på Everest

En kvinne og tre menn er funnet døde i et telt på en camp omtrent 7900 meter over havet.

Dermed er det til sammen ni personer som hittil i år har mistet livet i sine forsøk på å bestige verdens høyeste fjell.

Det var en gruppe sherpaer som fant de fire klatrerne da de skulle hente ned en slovakisk klatrer som døde på fjellet i helgen, skriver The Himalayan Times.

Det var to nepalesere og to utenlandske statsborgere som ble funnet i teltet ved leir 4, men identiteten er foreløpig ikke kjent.

I helgen: Amerikaner, inder og slovaker døde

Siste leir før toppen

Leir 4 på rutene fra Nepal er normalt den siste leiren før toppen og ligger på rundt 7.900 meters høyde i Sørskaret mellom Everest og nabofjellet Lhotse.

Detaljer om hva som har skjedd med de fire klatrerne er foreløpig ikke kjent, men de kan ha dødd av surstoffmangel.

– Vi prøver å få bekreftet alle de små bevisene vi har før vi går ut med navnene, sier en forbindelsesoffiser fra Nepals kultur- og turistdepartement.

Kan ha blitt farligere

Etter ras på Mount Everest stilles det spørsmål ved om bestigningen av fjellet har blitt enda farligere.

Søndag i forrige uke ble amerikanske Roland Yearwood (50) fra Alabama funnet omkommet i 8400 meters høyde i et område som kalles «dødssonen», kjent for den tynne luften. Han var den fjerde omkomne i april. Samme dag ble indiske Ravi Kumar meldt savnet og en slovakisk statsborger døde etter et anfall av alvorlig høydesyke.

I forrige uke bekreftet en britisk klatrer at fjellveggen «Hillary Step», oppkalt etter mannen som først besteg Mount Everest Sir Edmund Hillary, er rast, melder BBC.

Det diskuteres nå om at den sammenraste fjellveggen gjør bestigningen av verdens høyeste fjell enda farligere. Nepal har godtkjent 371 klatrere under årets sesong som avsluttes i mai.

