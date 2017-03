Wilders: Islam passer ikke inn i det frie Vesten

Den islamske ideologien hører ikke hjemme i frie vestlige land, mener den omstridte nederlandske politikeren Geert Wilders.

Søndag stilte han i et sjeldent møte med media. Lederen av det antiislamske Frihetspartiet, Partij voor de Vrijheid (PVV), er tilbake for fullt i valgkampen.

Wilders tok nylig et kort avbrekk fra offentlige arrangementer på grunn av bekymringer rundt egen sikkerhet etter at en av politibetjentene som skulle passe på ham, ble pågrepet mistenkt for å ha lekket informasjon.

Men søndag, på vei inn til avisen De Telegraaf som hadde invitert flere partiledere i forbindelse med et eget valgbilag, tok Wilders seg tid til å snakke med pressen.

– Se hvor innvandringen har ført oss i Nederland, men også hos dere i Belgia, i Molenbeek og andre områder. Det blir man ikke tryggere eller lystigere av, sier Wilders til den belgiske kommersielle TV kanalen VTM Nieuws.

GODT SIKRET: Omringet av livvakter kommer Gert Wilders (i midten), til avisen De Telegraaf. Ifølge avisen beskyttes han nå av elitesoldater. Foto: Peter Dejong , AP

– Gir utrygghet

Bydelen Molenbeek ligger bare noen kilometer fra hovedkvarterene til NATO og EU, og har fostret gjerningsmennene i flere av Europas verste terroraksjoner.

– Det (innvandringen red. anm.) koster mye penger, gir mye utrygghet og ikke minst; ideologien hører ikke til hos oss. Jeg mener at islam ikke passer inn i det frie Vesten, sier Wilders til den belgiske TV kanalen.

Han gjorde det samtidig klart at han ikke har noe mot muslimer, men islam.

Wilders har tidligere sammenlignet Koranen med Adolf Hitlers «Mein Kampf».

Dette skal være første gang Wilders er å se på gaten etter at han forrige torsdag av sikkerhetshensyn tok et avbrekk fra den åpne valgkampen.

Ifølge nederlandske medier skal den pågrepne politibetjenten ha lekket informasjonen til en kriminell gjeng der medlemmene har marokkansk bakgrunn.

Politiet har bekreftet at politibetjenten selv har marokkansk bakgrunn.

Wilders er tidligere dømt for rasisme mot Nederlands marokkanske minoritet etter at han under et politisk møte lovet publikum å sørge for at det blir færre marokkanere i landet.

Bombehunder og elitesoldater

Sikkerheten rundt den omstridte partilederen er strammet ytterligere til.

Ifølge De Telegraaf beskyttes Wilders nå av elitesoldater. Wilders har det siste tiåret hatt politibeskyttelse 24 timer i døgnet etter rekke drapstrusler og han bor angivelig i såkalt «trygge hus» som ikke er kjent for allmennheten.

Det var også svært strenge sikkerhetstiltak da Wilders møtte media søndag. Ikke bare måtte journalistene vise frem sine pass, en bombehund måtte også lukte på alt hva de hadde med seg av utstyr.

Årsaken til at pressekonferansen ble holdt på gaten, det vil si et offentlig sted, var ifølge den belgiske TV-kanalen at da må myndighetene betale for sikkerheten. Hadde Wilders derimot møtt pressen i et eget rom, ville partiet ha måttet ta regningen.

PVV har ikke medlemmer og mottar derfor ifølge Dagens Næringsliv heller ikke statsstøtte basert på medlemstall.

I valgkampen i 2002 ble den nederlandske høyrepopulisten Pim Fortuyn (54) drept av en dyrevernaktivist som senere ble idømt 18 års fengsel.

Og i 2004 ble den omstridte filmskaperen Theo van Gogh skutt og drept av en marokkanskættet islamist på åpen gate i Amsterdam.

STATSMINISTER: Mark Rutte. PETER DEJONG , AP

Valget i Nederland er 15. mars og Frihetspartiet ligger svært godt an på meningsmålingene.

Først de siste dagene, skriver NTB, har velgerne begynt å røre på seg og i de ferskeste målingene er det igjen statsminister Mark Ruttes konservative parti (VVD) som er størst. Koalisjonspartneren Arbeiderpartiet (PvdA) sliter stort – de har mistet to av tre velgere siden forrige valg.

Ut mot Tyrkia

Søndag gikk Wilders også knallhardt ut mot Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan som ønsker å oppnå mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.

Wilders, som søndag kalte Erdogan en «islamfascistisk leder», sa at han gjerne skulle ha erklært hele den tyrkiske regjeringen uønsket i Nederland i tiden fremover slik at de ikke kan drive kampanje for den omstridte folkeavstemningen.

Wilders sa, ifølge AP, at hvis han var Nederlands statsminister, «ville jeg erklære hele den tyrkiske regjeringen 'persona non grata' for en måned eller to, og ikke tillate dem å komme hit.»

Selv har Erdogan hevdet Tyskland bruker nazimetoder etter at tyrkiske valgkampmøter er blitt avlyst i flere tyske byer.