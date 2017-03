– Wilders har flyttet debatten drastisk til høyre

Både naboland og nederlendere puster lettet ut etter at det ble klart at høyrepopulistiske Geert Wilders ikke ble valgvinner. Han har likevel oppnådd mye, mener norske eksperter.

Den nederlandske avisen NRC konstaterer på lederplass torsdag morgen at nederlenderne har våknet til et normalt land etter at sittende statsminister Mark Rutte dro i land valgseieren foran den kontroversielle høyrepopulisten Geert Wilders.

Reaksjonene på at Geert Wilders ikke kom til makten som mange fryktet er stort sett positive blant medier og politikere i Nederland og Europa for øvrig.

Gode nyheter for Europa og for Nederland

SPD`s kansler kandidat Martin Schulz sier til den tyske avisen Die Welt at et overveldende flertall av nederlendere har sagt nei til Wilders hets og usaklige holdninger overfor hele befolkningsgrupper, og legger til at dette er gode nyheter for Europa og for Nederland.

Tysklands statsminister Angela Merkel gratulerte ifølge NTB, Rutte på telefon, og sa hun ser fram til å fortsette samarbeidet som venner, naboer og europeere.

President Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen var også på tråden:

– Et valg for Europa, et valg mot ekstremister, oppsummerte han.

Italias statsminister Paolo Gentiloni ytret seg på sosiale medier:

– Ikke noe #Nexit. Anti-EU-høyreflanken har tapt valget i Nederland.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon var mer nøktern i sin formulering om Wilders tap.

– Bra, skrev hun.

– Har flyttet den politiske debatten drastisk til høyre

Leder for Tankesmien Agenda, Marte Gerhardsen har bodd i Nederland og studert nederlandsk politikk. Til tross for at hun mener det er positivt at Wilders ikke vant, er hun skeptisk til hvor stor innflytelse han tross alt har hatt på politikken i Nederland.

– Wilders har flyttet den politiske debatten drastisk til høyre. Selv om Rutte står frem som vinner, har han tatt veldig mye av Wilders retorikk inn i valgkampen og kjørt en veldig tøff og splittende retorikk, sier Gerhardsen, og legger til.

– Jeg er ganske bekymret for det politiske debattklimaet, sier hun.

Gerhardsen mener det ikke er noen grunn til å senke skuldrene med tanke på den høyrepopulistiske tendensen i Nederland.

BEKYMRET: Til tross for at Nederland unngikk et flertall til høyrepopulistene, er Marte Gerhardsen i tankesmien Agenda ikke beroliget med tanke på Europas framtid.

– Valgkampdebatten er noe av det mest grisete vi har sett, med veldig harde fronter og en veldig splittende og polariserende debatt.

Rutter og hans parti VVD, som på norsk heter Folkepartiet for frihet og demokrati gjorde dessuten et historisk dårlig valg, der de endte opp med 31 plasser. Til sammenligning fikk partiet 41 representanter i parlamentet under valget i 2012.

– VVD gjorde det dårlig i valget, og har sannsynligvis klart seg så brukbart som de har gjort ved at de har kjøpt mange av argumentasjonene til PVV, sier Gerhardsen som mener Nederlands største parti er mye mer nasjonalistisk enn de har vært tidligere. Hun mener de forestående valgene i Tyskland og Nederland vil påvirkes av flere faktorer enn valgresultatet i Nederland.

– Det er en endring i Tyskland nå, der sosialdemokratene er på fremmarsj og tar tilbake gamle arbeiderklasevelgere fra det høyrepopulistiske Alternativ für Deutschland, men dette kan endre seg, og det avhenger av krisen i Syria, hvorvidt avtalen med Tyrkia ryker og migrasjonsstrømmen.

– Wilders sier han ikke gir opp enda, hva er hans sjanser i fremtidige valg?



– Vi skal ikke avskrive han enda. Vi må huske at høyrepopulistiske partier gjør det godt i Europa. I Polen og Ungarn sitter høyrepopulistene nå ved makten, der er de i ferd med å avvikle rettsstaten og demokratiet. Det er noe vi skal ta på stort alvor, sier Gerhardsen.

Tror ikke valgresultatet har så mye overføringsverdi

Professor ved Arena – Senter for Europaforskning, Erik Oddvar Eriksen, mener man heller bør se på valgresultatet i Nederland som et symptom på ting heller enn en seier over høyrepopulismen.

–Jeg vet ikke om dette valgresultatet har så mye overføringsverdi til de forestående valgene i Europa, sier Eriksen og legger til.

–Man kan jo håpe at høyrepopulismen har snudd, at resultatet av det som har skjedd i England og USA har gått opp for folk. «America first » innebærer for eksempel å kjøre over andre og avslutte internasjonale forpliktelser.

–Hvordan påvirker det nederlandske valget de politiske strømningene i Europa?

–Valgresultatene i Frankrike og Tyskland avhenger av hva som skjer fremover, Får vi en ny flyktningbølge i Tyskland vil det påvirke valget. Kommer det for eksempel nye avsløringer i Frankrike vil det ha en effekt på valgresultatet.

–Ingen grunn til å puste lettet ut altså?

– Nei, det er andre ting enn valgresultat i et annet land som avgjør hvordan andre land kommer til å stemme, sier Eriksen og ramser opp det han mener er avgjørende faktorer:

–Avsløringer, korrupsjon og karisma.

Brende: Håper anti-EU-kreftene i Europa er svekket

Utenriksminister Børge Brende var også ute og gratulerte Rutte på Twitter.

Tidligere SV-leder og statsråd Erik Solheim viser også sin entusiasme for valgresultatet.

«De varmeste takk til det nederlandske folk! På tide vi slår tilbake for et sosialt, tolerant og grønt Europa.», skriver Solheim på Twitter.

Med 95 prosent av stemmene talt opp står Rutte og hans parti tilbake med 33 plasser i parlamentet, mens Wilders parti PVV står igjen med 20 plasser.