Vant i retten: 60 barn får DNA-testes opp mot spermbank-lege

En nederlandsk domstol har innfridd rundt 60 personers ønske om DNA-testing etter mistanker om at en og samme lege er faren til dem alle.

Da legen Jan Karbaat gikk bort i april, 89 år gammel, kan han ha etterlatt seg over 60 barn.

Det er i alle fall mistanken en nederlandsk domstol baserte seg på da den innvilget DNA-testing av gjenstander fra Karbaats hjem i Bijdorp utenfor Rotterdam. Testingen utføres til tross for at Karbaat i sitt eget testament spesifikt ba om at det ikke skulle tas DNA-prøver etter hans død.

Ifølge BBC drev Karbaat en fertilitetsklinikk i flere årtier, før butikken ble stengt i 2009 på grunn av beskyldninger om blant annet forfalskning av informasjon om donorer. Han skal dessuten oversteget det maksimale antallet barn per donor.

22 av fertilitetsklinikkens barn, og deres foreldre, forberedte på samme tid sitt søksmål, skriver kringkasteren.

Brune øyne med blåøyd donor



I midten mai holdt domstolen en høring i saken, og en advokat som representerer barna la frem eksempler som gir grunn til mistanke: Et barn med brune øyne hvor donoren skal ha vært blåøyd, og et annet barn som fysisk lignet på Karbaat.

Ifølge BBC vil DNA-prøvene ikke offentliggjøres før barna kan sannsynliggjøre at Karbaat faktisk er faren deres.

BBCs korrespondent Anna Holligan, som var til stede under høringen, sier barna håper å kunne saksøke den avdøde legen, muligens på grunnlaget at de aldri skulle ha eksistert.

10.000 barn



Ifølge New York Times ble Karbaat velkjent i det medisinske miljøet, og det er anslått at rundt 10.000 barn er unnfanget via klinikken. Avisen har snakket med ett av dem, psykiateren Moniek Wassenaar, som sier hun ble tipset anonymt om hennes likhet til den aldrende legen for noen år siden.

Hun hevder at hun besøkte Karbaat, og at han skal ha innrømmet at han mest sannsynlig var hennes biologiske far.

– Han sa: «La meg se hendene dine, du kan være et av barna mine», sier Wassenaar til NY Times.

Advokat Lisette de Haan, som representerer Karbaats enke, kaller beskyldningene for grunnløse. Det stemmer imidlertid dårlig overens med resultatene som kom inn etter at den avdøde legens sønn avga DNA-test frivillig, og med det avslørte at minst 19 barn fra fertilitetsklinikken kan ha vært hans. Dette ifølge nyhetsbyrået AFP.